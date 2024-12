Miért piros a Mikulás ruhája?

Ma már a Mikulást egy vidám, idős úrként képzeljük el, puha fehér hajjal és pirospozsgás arccal, aki rénszarvasok által húzott szánján, hatalmas puttonyában ajándékokat visz a világ gyermekeinek. Ha a Mikulásra gondolsz, valószínűleg azonnal beugrik híres piros ruhája is. Ahogy azonban ő felkészíti szánját és felteszi a bojtos sapkáját az ünnepi munkára, sokan elgondolkodhatnak: mi a története ennek a mindenki által szeretett karácsonyi viseletnek?

A Mikulás ma már elképzelhetetlen híres piros ruhája nélkül.

Forrás: Shutterstock/sergey kolesnikov

Miért piros? A Mikulás ikonikus ruhájának valódi jelentése

A Mikulás alakja Szent Miklós történetéből fejlődött ki, aki görög szerzetesként életét a szegények, rászorulók és betegek segítésének szentelte. Szent Miklós a gyermekek védőszentje, és Európa egyik legnépszerűbb és legünnepeltebb szentje, különösen Hollandiában.

Honnan származik a híres piros?

Sok karácsonyi szakértő úgy véli, hogy a Mikulás piros ruhája a neves kóla márka 1931-es híres reklámkampányából ered, amelyet az amerikai művész, Haddon Sundblom készített. A reklámban Szent Miklós piros köntösben, fehér szakállal tűnt fel, és az egész világon elterjedt ez a klasszikus ünnepi megjelenés. Azonban Sundblomot állítólag Clement Clarke Moore és Thomas Nast munkái inspirálták.

A Mikulás-ruha története tehát ennél is régebbre nyúlik vissza. Thomas Nast, német születésű amerikai karikaturista és szerkesztői illusztrátor már 1869-ben megrajzolta az ünnep figuráját élénk piros szőrmeszegélyes ruhában, éjszakai sapkával, fekete övvel és nagy csattal. Nast rajzai Clement Clarke Moore A Visit from Saint Nicholas (Szent Miklós látogatása) című híres verséből inspirálódtak. A vers első sora miatt „Twas the night before Christmas” (Karácsony előtti éjszaka) néven vált ismertebbé. A költő egy „igazán vidám öreg manó” látogatására utal, aki egy „miniatűr szánon és nyolc aprócska rénszarvason” lovagol, és akiről tudta, hogy „biztosan Szent Miklós”. Az ő leírása Szent Miklósról segített kialakítani azt az ikont, amivé a vers szerint mára vált. Nast kezdetben a Mikulást apró termetűként ábrázolta, hogy könnyedén lecsúszhasson a kéményeken. Az évek során azonban az alakja egy kedves, nagydarab Mikulássá fejlődött, akit ma is ismerünk. Érdekesség, hogy a korai rajzokon a Mikulás többféle színű öltözékben jelent meg, például zöldben is.