Tetoválások, amelyekért kár volt fizetni

A tetoválás művészete már az ősidőkben is jelen volt, és az újkőkor óta számos kultúra és vallási szertartás részeként alkalmazzák a mai napig. Régészeti leletek, például mumifikálódott testek bőrén található motívumok bizonyítják, hogy a bőrre rajzolt minták sokáig jelentős szimbolikus szerepet töltöttek be bizonyos kultúrákban. Vannak kultúrák viszont, ahol a gonosz szellemekkel azonosították a tetoválást, így a tetovált embert is negatív jelzőkkel illették. Manapság rengeteg ember testét borítják tetoválások, ám ezek nem mindig látványosak, inkább olyanok, hogy jobb lenne eltakarni őket. Nem is értjük, hogy ezeket miért töltötte fel valaki az internetre, de mutatunk 5 elrettentő példát, amivel felhívjuk a figyelmed arra, hogyha tetoválást szeretnél, akkor válassz jó szakembert.

Vannak szép tetoválások, de vannak olyanok, amelyekért kár volt fizetni.

5 rettenetes tetoválás, amiért valaki fizetett

Ezek a tetoválások valószínűleg kevesek kedvencei lennének. Egyes esetekben maga az ötlet is meghökkentően furcsa vagy kínosan vicces, míg máskor a megvalósítás színvonala hagy kívánnivalót maga után. Bár a hibás tetoválások eltüntetésére ma már van lehetőség, ez a folyamat rendkívül drága és fájdalmas, ráadásul nem biztos, hogy a tetoválás teljes egészében nyomtalanul eltűnik.

Ez az oroszlán nem király

Szimba sem ismerne rá az apukájára, ha ezt látná. De önmagára sem.

Fejnyak? Nyakfej?

Nem tudjuk, hogy nevessünk vagy sírjuk. Valószínűleg a tetoválás viselője sem tudta eldönteni.

Most melyik lány a nagy szerelem?

Sokan esnek abba a hibába, hogy a rossz kapcsolatot hiszik életük kapcsolatának, és ezt még emlékezetessé is teszi. A tetováló művésznek legalább volt humora és eszközei.

Mászik a csimpánz…

… valaki hátán fel. De miért?

Mezítlábas cipő

A divattrendek jönnek mennek, a tornacipő viszont egy örök klasszikus, amit bármikor előkaphatunk. Valószínűleg ezt járt a fejében a tetoválás viselőjének is.