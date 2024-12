Till Tamás feltételezett gyilkosának édesanyja: "Kinézem belőle, hogy ő az elkövető"

Margit 24 éve követi a hírekben Till Tamás ügyét, és álmában sem gondolta volna, hogy köze lehet hozzá. Till Tamás feltételezett gyilkosának édesanyja exkluzív interjút adott a Borsnak.

Till Tamás hazatérésben vgig reménykedtek a szülei

Forrás: Bors

Till Tamás feltételezett gyilkosának édesanyja: „Sajnálom, hogy én szültem őt”

A 2000-ben eltűnt bajai kisfiú, Till Tamás holttestét a rendőrök idén nyáron találták meg egy tanya melléképületének betonja alatt és azóta az utolsó útjára is elkísérték a tragikus sorsú gyereket. A szülők, Katalin és Mátyás mindezidáig reménykedtek benne, hogy gyermekük életben van és hazavárták. A gyilkossággal a most 40 - a bűncselekmény idején 16 - éves F. Jánost gyanúsítják. „Sajnos tény, én vagyok János édesanyja. Sajnálom, hogy én szültem” - nyilatkozta a Borsnak Margit. „Tudom, mivel gyanúsítják a fiamat. Hogy őszinte legyek, nem tudom, mi az igazság, de kinézem belőle, hogy ő az elkövető” - tette hozzá, mint ahogyan azt is, hogy nem tartotta a fiával a kapcsolatot, nem ő nevelte fel.

Mindenkivel flegma volt

„Nagyon nehéz körülmények között, mélyszegénységben éltem. Nem tudtam őt kivenni (az intézetből). Néhányszor ugyan hazahoztuk, de nem tudott a családba beilleszkedni Mindenkivel flegma volt, és még a húst sem volt hajlandó megenni. Szerintem később le is nézett minket, mert gazdagabb, mint mi. Az apja ágáról valóban kapott egy csomó pénzt, amikor az intézetből kijött. Még házat is vett magának, majd összevissza kóválygott” - nyilatkozta az asszony, aki együttérez Till Tamás szüleivel és tudja, a fiára most kemény börtönévek várnak.