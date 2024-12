Hogyan kommunikáljuk a válást a gyerekkel? – A szakértő válaszol

Figyeljünk a következményekre!

Megfelelő kommunikációval elkerülhető, hogy a gyerekek bűntudatot érezzenek a család felbomlása miatt. Sajnos a kisebbeknél gyakori jelenség, hogy azt gondolják, akár nem is tudatosan, hogy az ő rossz viselkedésük okozta a konfliktusokat, így a válást is. Ezt megelőzendő biztosítsuk őket, hogy semmiben nem hibásak.

Ha mégis félrecsúszna ez a dolog, akkor olyan jelekre számíthatunk, mint az agresszív viselkedés, a társas kapcsolataik beszűkülése, a tanulmányi eredmények romlása. Ne feledjük, hogy a gyerekek mindkét felet egyformán szeretik, kerüljük el, hogy kialakuljon egy lojalitáskonfliktus, amely során lehetetlen helyzetbe kerül. Ilyenkor azt várja el mindkét szülő, hogy a konfliktusos, válással kapcsolatos kérdésekben a gyermek az ő oldalukra álljon. Intő jel, amikor a gyerek nem akar arról beszélni, hogy mit mondott neki a másik szülő, kerüli, hogy egyáltalán beszélnie kelljen róla, bűntudata van, ha jól érzi magát vele.

Mi lesz most velem?

A gyerekek joggal szeretnék tudni, hogy mi fog velük történni a válás után, milyen változások várnak rájuk.

”A válás bejelentésekor az okok taglalása helyett inkább ebbe az irányba érdemes elvinni a beszélgetéseket. Azt is tisztázzuk, hogy a döntés végleges, és a beszélgetést megelőzően ne is utalgassunk egy esetleges válásra, a gondok lebegtetése felesleges stresszt okoz.

Biztosítsuk a gyereket mindkét szülő szeretetéről, és arról, hogy minél több időt szeretnénk vele tölteni. Fontos, hogy ne kerüljön abba a helyzetbe, hogy azt kelljen átélnie, hogy az egyik szülő azért ment el, mert nem szereti őt eléggé, ezért kiemelten fontos az elköltözött szülővel történő rendszeres kapcsolattartás (amennyiben lehetséges). Ha ez elmarad, az a későbbiekben felnőttkori önértékelési problémákhoz vezethet.

A válások utáni kapcsolattartást jogszabályok és bírósági döntések is szabályozzák, de egy ideális, békés válásnál a szülők ezek nélkül is képesek egyezségre jutni, és bizonyos kor felett a gyerek véleményét is meg lehet, és meg is kell kérdezni – tanácsolja a szakértő.

Már a kisebbeknek is mondhatunk javaslatokat, és ha lehetséges, figyelembe vehetjük a kéréseiket. Jó, ha az életükben minél kevesebb a változás, ha lehetséges, kerüljük a költözést és főként az iskolaváltást, hogy a barátai ugyanazok maradhassanak. Régebben szinte mindig az anyánál maradtak a gyerekek, de ma már egyre gyakoribb a megosztott közös felügyelet.

Bárhogy is lesz, a gyereknek mindkét szülőjére szüksége van, és minél több időt tölt azzal a szülővel, aki elköltözött, annál jobban tud alkalmazkodni a válási helyzethez.

Viszont a nagyon kicsiknél még nem jó ötlet a megosztott felügyelet, mivel nagyobb a biztonság és a megszokott környezet iránti igényük, mint hogy hetente változzon, kivel vannak. A kisiskolásoknál és nagyobbaknál viszont már működhet a közös felügyelet, ahol vagy a gyerek megy egyik szülőtől a másikhoz például heti váltásban, vagy az úgynevezett fészekmodellt követve a gyerek marad a régi otthonban, és mellette a szülők váltják egymást – sorolja a lehetőségeket a pszichológus.

Ne szülősítsük! Különösen a nagyobb gyerekeket, a kutatások szerint a legidősebbet, gyakran a legidősebb lányt fenyegeti az úgynevezett parentifikáció, vagyis a szülősítés. – Ez azt jelenti, hogy a szülő kiveszi a gyerekszerepből, és egyenrangú felnőtt partnerként megosztja vele az érzéseit, haragját, a másik szülővel kapcsolatos gondolatait, vagy akár a mindennapi életvezetési nehézségeit. Sajnos ez már óvodáskortól megfigyelhető, de idősebb korban is veszélyes, semmilyen életkorban nincs helye. A kicsi ilyenkor úgy nő fel, hogy a gyerek szerepét leteszi és a szülő érzelmi partnerévé válik, ami hosszú távon is károkat okoz – figyelmeztet Kengyel Gabriella.

Alakuló mozaikcsaládok