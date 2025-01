5000 dollárt bukott egy randin a Szex és New York színésznője: sikeres sztár verte át és lépett le a pénzével

Kristin Davis, a Szex és New York és folytatása, az És egyszer csak... sztárja jól ismeri a modern randizás hullámvasútját. Az „Are You a Charlotte?” című podcast hétfői epizódjában elárulta, hogy egyszer kölcsönadott egy „munkanélküli” színésznek 5000 dollárt, aki utána nem kívánt többé találkozni vele. A színésznő sajátos módját választotta a férfi számonkérésére, senkinek nem javasolja, hogy utána csinálja.

Kristin Davis, a Szex és New York színészőnője naivan megbízott kollégájában, akit soha többé nem látott

Forrás: NurPhoto via AFP/Image Press Agency/NurPhoto

A Szex és New York sztárját sokkolta kollégája válasza

Kristin Davis Charlotte Yorkot alakította a Szex és New York című sikersorozatban, azt mesélte el a podcastban, hogy mielőtt a 2021-es rebootban újra eljátszotta volna a szerepét, randizott egy színész kollégájával, aki most nagyon népszerű és sikeres, ám akkoriban épp munkanélküli volt, és a szolgáltató az áram kikapcsolásával fenyegette. A színésznő azt is megtudta a férfitól, hogy összetörte a motorját, így nem tudott részt venni a meghallgatásokon. Kristin Davis nagylelkű volt, kölcsönadott neki 5000 dollárt, amit a színész el is fogadott, de a hálájában nem volt köszönet.

„Nagyon tehetséges volt, és nekem akkoriban bőven volt pénzem, mert dolgoztam. Ám a kölcsön szörnyen megváltoztatta a dinamikát..., amire valószínűleg számítanom kellett volna. Szóval miután kölcsönadtam neki a pénzt, nem hívott többet, ami miatt kiakadtam” — mesélte Davis, aki szembesítette is a férfit a tettével és önmagával, ami nem sokat segített a helyzeten.

„Emlékszem, hogy átmentem a lakására, és dörömböltem az ajtón. Ott volt a kutyája, hallottam, és azt kérdeztem: „Bent vagy, és úgy teszel, mintha nem lennél bent?” — idézte fel az eseményeket az És egyszer csak sztárja, akit a férfi ugyan nem engedett be, később felhívta telefonon, és megkérdezte tőle, hogy ő volt-e az, aki az ajtaján dörömbölt. Davis igent mondott, de még ő érezte magát kellemelenül: „Annyira kínosan éreztem magam, mintha én követtem volna el valami rosszat. Csak szerettem volna, ha beismeri, vagy valami hasonló” — mondta el a színésznő, aki azt nem árulta el, ki a sikeres színész, aki átverte, de azt igen, hogy a kolléga vidéken él, gyerekei vannak.