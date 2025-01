A focinak köszönheti hosszú életét a brazil apáca, aki most a világ legidősebb embere

Inah Canabarro Lucas brazil apáca nemcsak a kora miatt különleges: hosszú életében a mély hite és szenvedélyes életfelfogása segítette. „Az Úr az élet titka. Ő mindennek a titka” – mondta a világrekorder apáca, amikor arról kérdezték, mi a titka. Mély hite melett azonban van egy másik szenvedélye is, ami apácáknál igen szokatlan: a futball. Lucas lelkes szurkolója a brazíliai Sport Club Internacional csapatának. Úgy véli, hogy ez a csapat egyszerűen csak „az embereket képviseli, legyenek gazdagok vagy szegények”.

Inah Canabarro Lucas, a világ legidősebb embere

Forrás: https://www.instagram.com/guinnessworldrecords

Lucas 1908. június 8-án született São Francisco de Assis kisvárosában, Brazíliában. 1928-ban lett a Santa Teresa de Jesus bentlakásos iskola tanulója, majd egy évvel később Montevideóba, Uruguay fővárosába költözött. 1934-ben, mindössze 26 évesen lett apáca, és ettől kezdve életét teljesen a közösség szolgálatának szentelte. Tanárként és titkárként dolgozott: Tijucában portugált és matematikát tanított, majd Itaquiban és Santana do Livramentóban töltött hosszú éveket az oktatásban. Még 87 évesen is aktívan dolgozott, és csak 1995-ben vonult nyugdíjba. Az apáca életútját hite és közösségi szolgálata tette teljessé, amelyért Ferenc pápa is kitüntette: 2018-ban, 110. születésnapján apostoli áldásban részesült.