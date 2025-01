Ez megváltoztatja azt, amit az emberről gondoltunk: 115 ezer éves lábnyomokat találtak

Az Arab-félsziget fontos szerepet töltött be az emberi faj elterjedésében. Nemrég felfedezett 115 ezer éves lábnyomok arra engednek következtetni, hogy az emberi faj korábban jelent meg a félszigeten, mint gondoltuk. A felfedezés jelentős a vándorlás és a jégkorszak előtti élet tanulmányozásában.

Lábnyomok egy ősi tómederben a Nefud-sivatagban

Forrás: AFP

Elméletek az emberi faj elterjedésével kapcsolatban

Az emberi faj kialakulásával és elterjedésével kapcsolatban több elmélet is létezik, tudományos körökben az „Afrikán kívüli” modell (angolul: Out of Africa model) az elfogadott, ami alapján a Homo Sapiens mintegy 200.000 évvel ezelőtt alakult ki Afrikában, és onnan terjedt el a világon.

Az ember vándorlásában kulcsszerep jutott az Arab-félszigetnek, hisz „kapuként” szolgált fajunk szétterjedésében.

Az Afrikát és Ázsiát elválasztó Arab-félsziget változatos tájai, a hegyek, sivatagok, tengerpartok gazdag erőforrásokat kínáltak a vándorló ősembernek, akik nem csupán áthaladtak a térségen, de régészeti bizonyítékok alapján letelepedtek és alkalmazkodtak a környezet kihívásaihoz.

Arról viszont komoly viták folytak, hogy az első emberek mikor jelentek meg a régióban, ám a nemrégiben felfedezett emberi lábnyomok, melyek egy tó egykori medrében őrződtek meg, pontot tehetnek a vita végére.

Lábnyomok az ősi tómederben

Elődeink megkövesedett lábnyomait még 2017-ben fedezték fel Szaúd-Arábia északi részén, a Nefeud-sivatagban található egykori Alathar-tórendszer medréből. Összesen hét, halványan kivehető lábnyom őrződött meg az utókornak.

A lábnyomok kora mintegy 115 000 évvel korábbra datálható, ami az utolsó interglaciális korszak volt. Interglaciális kornak egy jégkorszak átmenetileg enyhe felmelegedéssel járó időszakát értjük.

Az ősi lábnyomok felfedezése nagy valószínűséggel az emberi faj megjelenésének legkorábbi bizonyítéka az Arab-félszigeten

Melyik emberfaj hagyta a lábnyomokat?

Mivel a puha sárban könnyen elvesznek a lenyomatok, a kutatók arra következtetnek, hogy a leletek rövid idő alatt keletkeztek. Mivel a neandervölgyi ősember nem terjedt el a vidéken és a lenyomatok keletkezése egybevág a Homo Sapiens elterjedésével, valószínű, hogy utóbbiak felelősek a lábnyomokért is.

A lábfej-lenyomatok mérete és anatómiája alapján a tudósok azt állapították meg, hogy a homo sapiens korai fajáról van szó.

Mit kerestek ősemberek a tó mellett?

A régészeti bizonyítékok még egy érdekességet tartogatnak: a környező tómederben nem találtak olyan eszközöket, amik vadászatra vagy gyűjtögetésre utalnak, így valószínűsíthető, hogy akik a lábnyomokat hagyták, csak inni álltak meg, esetleg átutazóban voltak.