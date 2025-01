Először beszélt az otthonát érintő tragédiáról Tyra Banks: elmondta, eddig miért hallgatott

Tyra Banks a minap mondta csak el, hogy az ő otthona a Los Angeles-i tűzvész áldozatává vált. A hír megrázta a rajongókat, mivel Banks eddig nem beszélt nyilvánosan a tragédiáról.

Tyra Banks is elvesztette otthonát: a Los Angeles-i tűz még mindig pusztít

Forrás: Getty Images

Tyra Banks házát is porig égette a Los Angeles-i tűz

Tyra Banks az ausztrál Sunrise című reggeli műsorban osztotta meg történetét. „Csak nem akartam magamra vonni a figyelmet” – magyarázta a modell, hogy miért hallgatott eddig. „Úgy érzem, sok embernek nagyobb szüksége van erre a figyelemre. ... De nem ülhetek úgy itt, hogy nem mondom el az igazat” – tette hozzá. Az 51 éves sztár felidézte azt a pillanatot, amikor megtudta, hogy az otthona megsemmisült. „Egy barátunknál voltunk, ünnepeltünk és szórakoztunk” – mesélte. „Folyamatosan néztem a telefonomat, de nem a házam miatt, hanem a barátaim és a családom miatt, megakartam bizonyosodni arról, hogy minden rendben van velük” - emlékezett vissza. Aztán párja, Louis Bélanger-Martin félrehívta és közölte vele a szörnyű hírt, de Banks mindvégig tartotta magát. „Nem mondtam semmit a barátainknak, megpróbáltam arra koncentrálni, ahol vagyok és azokra, akikkel vagyok” – mondta. „Aztán hazamentünk és sírtunk” - vallotta Tyra.

Ausztráliában is van egy otthonuk

Banks, Bélanger-Martin és 8 éves fiuk, rengeteg időt töltenek Ausztráliában, és mivel ott is van egy házuk, ez némileg enyhítette a veszteség súlyát. „Itt is sok emlékünk van, szóval nem veszítettem el mindent, hála istennek. „De így is hatalmas a veszteség, ami nagyon megrázó” - tette hozzá.