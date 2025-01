Melania Trump akkor és most: a first lady legfigyelemreméltóbb divatpillanatai

Melania Trump: ezt viselte férje első beiktatásán

A rendkívül visszafogott és zárkózott Melania 2016-ban hirtelen közéleti személy lett. Melania gyakran visel élénk, de visszafogott színeket, például világoskéket, fehéret és a hajához remekül illő bézs árnyalatokat, amelyek olyan üzenetet közvetítenek, mint a stabilitás, tisztaság és a kifinomultság. Az Egyesült Államok korábbi és egyben következő first ladyje saját ízlése szerint választja ki a ruháit, de természetesen igyekszik igazodni a hagyományokhoz. 2017 januárjában az elnöki beiktatáson is egy mesés, Jackie Kennedyt idéző öltözékben jelent meg, amelyet Ralph Lauren tervezett. Természetesen ezzel a klasszikus és elegáns púderkék összeállítással is hatalmas sikert aratott.

Melania nem véletlenül híres pompás ruhakölteményeiről

Forrás: Getty Images

Emlékezetes pillanat: a nap, amikor kivonult a Fehér Házból

Melania Trump szintén nagyon visszafogott, mégis egy végtelenül csinos darabot választott az új elnök 2021-es beiktatásának a napjára. Természetesen ezen a napon is üzenet az öltözetével. Amikor elhagyta férjével a Fehér Házat, fekete ruhát viselt, fekete kesztyűvel és napszemüveggel, ami csak még komorabbá tette az amúgy lenyűgöző öltözékét.

Melania Trump öltözéke mindig előkelő és kifogástalan

Forrás: Bloomberg via Getty Images

A nagy visszatérés: újra a rivaldafényben

2024 nyarán újra az elnökválasztásokra fókuszált férjével, ekkor Melania Trump egy csodás piros kosztümben jelent meg, méghozzá Christian Diortól. Ez a darab tökéletesen közvetítette az üzenetet a világ számára: újra készen áll a first lady szerepére. És úgy tűnik az üzenet célba ért!

Mindig stílusos, csinos és elegáns a következő first lady

Forrás: Los Angeles Times via Getty Imag

A beiktatás előtti estén is káprázatos volt

Melania tegnap este ezt a zebracsíkos Michael Kors kabátruhát viselte, amikor meglepetésszerűen feltűnt a Madison Square Gardenben: a klasszikus eleganciát árasztó darab mellé Melania egy extra magas fekete cipőt választott. 2017-ben nagyon magasra tette a lécet, ami a megjelenését illeti. Kíváncsiak vagyunk, mivel sikerül ezt ma túlszárnyalnia.