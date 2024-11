Az ágyban is telefonozol, sőt a töltő is előkerül és akár éjszakára is bedugva hagyod? Itt az ideje véget vetni ennek a rossz szokásnak, mert veszélyes.

A telefonok a mindennapjaink részévé váltak. Nincs olyan ember, akinek ne lenne a kezében a telefonja, mert azon olvassa a híreket, tartja a kapcsolatot a barátaival, családjával, és munkahelyével, valamint azon vezeti heti teendőit és programjait. Ezzel nincsen semmi baj, viszont elektromos eszközeink lemerülnek, tölteni kell őket, amihez egy újabb eszközre van szükség. Viszont nem mindegy, hogy mikor és hogyan töltöd a telefonod, mert életveszélyes lehet. Veszélyes dolog a telefont az ágy mellett tölteni, de az sem mindegy, hogy milyen töltőt használsz.

Forrás: Shutterstock Veszélyes így tölteni a telefont Amikor telefont vásárolsz, általában kapsz mellé egy gyári töltőt, ami pontosan úgy működik, ahogy kell neki és még az elektromos szigetelésre vonatkozó előírásoknak is megfelel. Az utángyártott töltőkkel viszont más a helyzet. Egy kanadai labor tesztet végzett közel 400 töltőn, és ezek 99%-a nem felelt meg az elektromos szigetelésre vonatkozó előírásoknak. Ha ilyen töltőt használsz, akkor nagyobb veszélynek teszed ki magad és az otthonod is. Ne az ágyad mellett töltsd a telefont Rengeteg balesetről hallottunk, amelyeket hibás telefontöltők okoztak, és égési sérülés vagy áramütés lett a vége. Egy alkalommal egy tinédzser vesztette életét, mert az ágyban töltötte a telefonját, és éjszaka áramütést kapott a hibás töltő miatt. Egy másik hasonló esetben a töltő bedugva maradt és a fém ágykerethez hozzáérve okozott áramütést. A hibás vagy sérült töltő égési sérüléseket okozhat, ha például bedugva hagyod a töltőt, a kábel vége viszont az ágyadba ér. Ez történt egy 19 éves nővel is, akinek a nyakában lévő nyaklánca okozott sérülést, amikor az az ágyban lévő töltő végéhez ért, és a töltő be volt dugva. Ha te is gyakran telefonozol az ágyban, utángyártott töltőt használsz és még konnektor is van az ágyadhoz közel, akkor innentől kezdve bánj ezzel okosan, mert életveszélyes lehet. Tégy a megelőzésért A Safe Electricity oldalán számos edukációs anyagot és tippet találhatsz arról, hogy hogyan előzheted meg az elektromos baleseteket, többek között azokat is, amelyeket egy hibás vagy sérült töltő okoz.

Ezekből most adunk néhányat, és felhívjuk a figyelmed arra, hogy vizesen semmilyen konnektorba dugott elektronikai eszközt ne használj, mert végzetes lehet! Ne hagyd felügyelet nélkül a töltődés alatt álló eszközeidet.

A töltőeszközöket mindig tartsd távol a gyúlékony tárgyaktól, különösen az ágyneműtől, és ne vidd magaddal az ágyba. Erre figyelmezted a gyerekeket is, hogy SOHA ne tegyenek töltőeszközt a párnájuk alá. A keletkező hő csapdába esik, ami a párna vagy az ágy kigyulladását okozhatja.

Ne nyúlj hozzá töltődő elektronikai eszközökhöz nedves kézzel vagy vízben állva.

Győződj meg róla, hogy a töltőalkatrészek jó hírű, harmadik fél által végzett tesztelő laboratórium által tanúsítottak.

Csak a termék által jóváhagyott (a gyártó által gyártott vagy tanúsított) töltőket és kábeleket vásárold meg! Az olcsóbb eszközök használata károsíthatja az USB-töltőchipet, ami tartósan befolyásolhatja, hogy a jövőben milyen gyorsan és hatékonyan töltődik a készülék.

Légy résen a hamisítványok vagy a márka által jóváhagyottnak mondott csalókkal szemben. Ha az ár túl jónak tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg az is.

Ha hibás vagy sérült eszközzel van dolgod, lehetőleg elektronikai hulladékgyűjtőbe dobd ki. Az elektronikai eszközök és töltők használatáról világosítsd fel a gyereket is, így rengeteg balesetet előzhetsz meg.