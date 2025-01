Testbeszéd jelzi, ha hazudnak neked: így ismerheted fel

A testbeszéd sokkal többet elárul rólunk, mint gondolnánk. A nonverbális jelek megmutatják például, hogy mennyire kedvel valaki bennünket, de az is kiderül belőle, mennyire érezzük jól magunkat egy szituációban és azt is megtudhatjuk, hazudnak-e nekünk.

A testbeszéd leleplezi a hazugságot

Forrás: Shutterstock

A testbeszéd leleplezi a hazugságot

Nem kell belelátni a másik ember fejébe ahhoz, hogy észrevegyük, nem mond igazat nekünk. Íme, néhány tipp a sok közül, amikkel lebuktathatod a füllentő beszélgetőpartnered a testbeszéd értelmezésének segítségével.

Figyeld a száját és a kezét

A hazugság a kisgyerekeknél hamar tetten érhető, ha egy pici kisgyerek füllent, azonnal a szája elé kapja a kezét, de még a tinik is gyakran a szájuk elé teszik a kezüket, de ők már csak finoman hozzáérnek az ajkaikhoz. A felnőtt korban lévő hazugság pedig alig felismerhető egy laikus számára. Ekkor a szájeltakarás szinte észrevehetetlen. Amikor egy érett ember hazudik, az agya ugyanúgy jelzéseket küld a kezének, hogy fedje el a száját, ezzel gátat szabva a megtévesztő gondolatoknak, ám az utolsó pillanatban mégis elveszi az ujjait és az orrát érinti meg. Felnőtt korban tehát a gyanús orrérintés és dörzsölés lehet árulkodó jel.

A szem dörzsölgetése is árulkodó jel

Ha valaki nem mond igazat, beszéd közben többször is megérintheti, dörzsölheti a szemeit, de előfordul a szem környékének masszírozása is.

Folyamatosan járó lábak

Ha valaki hazudik, általában ideges is, így ha beszélgetsz valakivel, figyeld meg a lábait is. A gyorsan járó lábak egyértelmű jelei lehet annak, hogy stresszel. Az is fontos, hogy merre felé fordítja a lábait. Ha a veled ellenkező irányba, jó eséllyel véget vetne a veled való kommunikációnak és kimenekülne a helyzetből.