Már csak egy napod van regisztrálni az Ügyfélkapu+ -ra : segítség lépésről lépésre

Január első hetében jelentősen megugrott a kormányablakok forgalma az Ügyfélkapu + és a Digitális Állampolgár applikáció regisztrációja miatt. Január 16-tól már csak ezen intézhetjük ügyeinket, ezért most megnövekedett kapacitással várják az ügyfeleket. A regisztráció otthon is elvégezhető, ehhez adunk most egy kis segítséget!

Gyorsan és egyszerűen megoldható az Ügyfélkapu+ regisztrációja otthon is

Forrás: Shutterstock

Ügyfélkapu+: regisztrációs kisokos

A Kormányablak ügyintézői azt kérik az ügyfelektől, hogy a gördülékenység miatt az ügyintézés előtt töltsék le a Digitális Állampolgár (DÁP) applikációt. Viszont aki az Ügyfélkapu+-t választja és már van ügyfélkapuja, nem kell kormányablakba mennie, otthon pár perc alatt egyedül is regisztrálhat.

Így regisztrálj lépésről lépésre az Ügyfélkapu+-ra: