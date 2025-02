Kanye West bevallotta, hogy irányítja Bianca Censorit: "Szüksége van az én jóváhagyásomra"

Úgy tűnik, hogy Kanye West élvezi, hogy a Grammy-botrány óta a figyelem középpontjában van. Többször is nyilatkozott Bianca Censori meztelenruha-választásáról, majd P. Diddy ügyéhez is hozzászólt. Most nyíltan bevallotta, hogy irányítja feleségét és hozzátette, Censori csak az „engedélyével” tehát bármit.

Sokak szerint Bianca Censori túsz

Forrás: Getty Images

Kanye West nem tagadja: ő a főnök

Kanye West a közösségi oldalon mondta el, hogy Bianca az ő beleegyezésével választhat magának ruhát a nyilvános eseményekre. „Egy milliárdossal van együtt, miért hallgatna másra” - írta. A követői szerint West nyilatkozata megerősíti azt a feltételezést, hogy ő a domináns fél a kapcsolatukban, és Censori minden lépését befolyásolja, ahogy tette a Grammy-díjátadón is. „Nem kényszerítem arra, hogy olyasmit tegyen, amit ne akarna, de az én jóváhagyásom nélkül biztosan nem tudta volna megtenni” - nyilatkozta és azt is elárulta, hogy kirúgott egy alkalmazottat, aki hangot adott annak, hogy Bianca gálaruhája rém kínos. Hozzátette, ha valakinek nem tűnt volna fel, Bianca két éve pucérruhákat visel.

„Censori túsz”

Kanye West kijelentései és Bianca Censori viselete óriási felháborodást keltett a közösségi médiában. Meghan McCain televíziós Censorit „túszként” és „áldozatként” emlegette, míg Alyssa Farrah Griffin aggodalmát fejezte Bianca helyzete miatt.

Bianca Censori hallgat

A modell eddig nem reagált a botrányra és édesanyja, Alexandra Censori is elzárkózott attól, hogy nyilatkozzon. Kanye West viszont többször is beszélt feleségéről és ruhaválasztásáról. Kijelentette, hogy Bianca „erős, okos, tehetséges és bátor.”