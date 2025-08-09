A jófiúk a pokolra mennek

Két évig voltunk együtt. Pont elég idő ahhoz, hogy megszokássá váljon. Huszonévesek voltunk mindketten és utolsó éves egyetemisták. Életem első, komolyabbnak tűnő párkapcsolata volt, és én nagyon jól akartam csinálni. Előzékeny voltam. Megértő. Rugalmas. Jófiú. Mindig figyelmesen végighallgattam – vagy legalábbis úgy csináltam, mintha figyelnék. Leginkább megfelelni akartam.

A jófiúk aranyosak, csak éppen belülről égnek el, miközben a megfelelési kényszer hajtja őket.

Egy igazi papucs, na. Olyannyira, hogy annak idején valójában ő szedett fel engem. Erős, céltudatos, irányító személyiség volt, aki nem tűrt ellentmondást. Anyáskodott. Remek érzékkel tudott manipulálni és mindig finoman tudatta velem, hogy márpedig akkor is neki igaza van. Én ezt engedtem, mert azt hittem, ettől működik majd. Azt hittem, ha nem vitázunk, ha nem bántjuk egymást, ha csak szeretünk és figyelünk – akkor az elég lesz. Hát nem.

Szerettem benne, hogy határozott. Hogy ha eldöntött valamit, végigvitte. Hogy mindig volt egy terve. Szerettem azt a szenvedélyt, ahogy belevetette magát dolgokba – még ha én csak a háttérből asszisztáltam is hozzá. Viszont valahol zavart is, hogy mindenben ő dönt, de nem lázadtam. Sőt, valahol kényelmes volt, hogy úgy lobogok utána, mint egy zászló.

Eleinte még megdicsérte, hogy mennyire figyelmes vagyok. Hogy mindig vittem neki valamit a randikra, amit szeretett. Aztán egyszer csak eltűnt a csillogás a szeméből. Én akkor nem nagyon érettem, miért. Egész gyerekkoromban arra neveltek, hogy legyek kedves, csendes, ne zavarjak – és lessem mások kívánságait. Működnie kellett volna, nem? Hogy én mit akarok? Azt soha senki nem kérdezte meg. Én se magamtól. Csak sodródtam.

Én a nagyszüleimnél laktam, ő koliban. Azt terveztük, hogy nyáron, ha találunk valami stabilabb melót, akkor majd összeköltözünk, és akkor majd minden jó lesz. Közben az utolsó három hónapban már azt éreztem: elfogytam. Legalábbis nyomasztott valami, de nem tudtam megfogalmazni, mi az. Közben rettenetesen féltem attól, hogy elhagy. Azt hittem, ha még egy kicsit jobban figyelek rá, még egy kicsit kevesebbet kérek magamnak, akkor ez átvészelhető.