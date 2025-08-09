Új képek jelentek meg a Pókember 4 forgatásról

A Pókember 4 forgatása ismét reflektorfénybe került, miután a Redditen megjelentek az első képek Tom Hollandról és Zendayáról. A képek gyorsan bejárták az internetet, és egyből felizzasztották a rajongókat.

Tom Holland már nagyban forgatja a Pókember 4-et.

Forrás: GC Images

Már készül a Pókember 4!

A legfrissebb hírek szerint a film egy sokkal sötétebb és érzelmesebb irányt vesz, miközben megőrizve a könnyed, humoros hangvételt, amit mindannyian szeretünk. Zendaya karaktere, MJ, továbbra is központi szereplő lesz, és láthatóan több közös jelenetet kapnak Hollandal, ami ugyebár csak növeli a kémiát a vásznon. A forgatás helyszíne és a díszletek alapján úgy tűnik, hogy új városrészekkel ismerkedhetünk meg.

Miközben a stúdió nem árult el túl sok részletet, a kiszivárgott képek és infók alapján biztosak lehetünk benne, hogy a Pókember 4 izgalmas, látványos és érzelmileg is mély történettel készül visszatérni.

Addig is a Redditen már most belepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé és egy biztos: a hálószövő még sosem volt ennyire trendi.