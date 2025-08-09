Meghan Markle újra kínos helyzetbe hozta Harryt

Meghan Markle és Harry herceg ismét a címlapokra kerültek, de nem azért, mert csodás együttműködésükről vagy romantikus pillanataikról számoltak be a lapok. A Bob Marley-film londoni premierjén készült képek tanúsága szerint Meghan elhitte, hogy ő az A-listás sztárok között a legfényesebb csillag, és ez alaposan megnehezítette Harry dolgát.

Az emberek szerint, Meghan Markle borzasztóan viselkedett a premieren.

Forrás: PA Images

Meghan Markle kínossága igazán megkeserítették Harry vörös szőnyeges pillanatát

Amikor a fotósok sorra kérték a képeket, Meghan úgy viselkedett, mintha ő lenne az egyetlen sztár a helyszínen: nagyzoló pózok, hosszú perceken át tartó mosoly és határozott gesztusok jellemezték, miközben Harry láthatóan próbálta kordában tartani a helyzetet

Harryt nem a saját viselkedése hozta kínos helyzetbe, hanem Meghan „A-listás sztárként” való viselkedése. Még a fotósoktól is elnézést kért, mert Meghan túltolta a pózolást a szőnyegen.

Az ott tartózkodók szerint, azt lehetett érezni, hogy Meghan teljesen elhitte, hogy ő az esemény főszereplője, és Harryt a háttérbe szorította – pedig ő a királyi család részeként inkább az alázat és diszkréció híve. Ez a dinamikus egyensúlyvesztés tette az egész megjelenést kínossá.

Az ilyen helyzetek pedig nemcsak a fotósok előtt kellemetlenek, hanem a királyi családot és a közvéleményt is megosztják, miközben a herceg egyre nagyobb nyomás alatt áll, hogy mindkét világban helyt álljon.

Marad tehát a kérdés: vajon Meghan mikor találja meg végre az arany középutat? És Harry meddig bírja ezt a furcsa, kettős szerepjátékot?

