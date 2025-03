Drasztikusra fordul az időjárás: sok eső, szél, majd fagyok jönnek

Az eső és a szél hidegfrontot hozott, borongós idő váltotta fel a tavaszi időjárást. Nézzük, hogy alakulnak a következő napok.

Esős lesz az időjárás a hétvégén

Forrás: Csudai Sándor - Origo

Így alakul a hétvégén az időjárás

Pénteken délnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. Délután átmeneti csapadékszünet lehet. ÉNy-on a hidegfront hatására már csak 10, míg DK-en 20 fok körül alakul a hőmérséklet. A DNy-i, majd estétől az ÉNy-i szél erősödhet meg - írja a Köpönyeg. Szombaton, március 15-én, nemzeti ünnepünk napján folytatódik a borongós idő. Reggelig sokfelé, napközben szórványosan valószínű újabb eső, záporeső. Élénk lesz az északias szél. 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet. Vasárnap is marad az erősen felhős, vagy borult idő. Szórványosan számíthatunk csapadékra. A szél fokozatosan északkeletire fordul és élénk marad. 12-13 fok körüli értékeket mérhetünk.

Visszatérnek az éjszakai fagyok

Most néhány napon át több hullámban érkezik csapadék. A hét végén a hideg légtömeg is megközelíti térségünket. A jövő hét elején kevesebb lesz már az eső és az éjszakai fagyok is visszatérnek.