Nem kímél minket az időjárás: az ország kétharmadára érvényes a veszélyjelzés

Az időjárás nem adja meg magát. A meteorológusok durva zivatarokra figyelmeztetnek, ráadásul az ország kétharmadára adtak ki veszélyjelzést. Mutatjuk, hol kell durva viharokra számítani.

Kegyetlen időjárásra figyelmeztetnek a meteorológusok

Forrás: Shutterstock

Szerda éjfélig érvényes veszélyjelzés van érvényben hazánk nagy részén. A Hungaromet kedd estig szórványosan zivatarok kialakulására figyelmeztet, amelyekhez a Dunántúlon jégdara is társul, északkeleten pedig intenzív csapadékra kell számítaniuk az ott élőknek, ami 15-20 mm-t is jelenthet. A déli országrészben megerősödik a szél, 60 km/órás széllökésekre is számítani lehet, illetve az égből 1 cm körüli jégdarabok is hullhatnak.

Éjszaka már kevesebb helyen, de továbbra is előfordulhatnak zivatarok, jégdara kíséretében.

Szerdán napközben már csak északkeleten, illetve délnyugaton nagyobb a zivatarok valószínűsége, amely várhatóan jégdarával vagy intenzív csapadékkal jelentkezik.