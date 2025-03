Marilyn Monroe és a balerinák titka, amit te is bevethetsz - A mosoly, amitől megáll a levegő

Sokan úgy gondolják, a figyelem felkeltéséhez hangosnak kell lenni. Pedig a legnagyobb vonzerő sokszor a tudatos csendes jelenlétből fakad, Marilyn Monroe is így vált legendává. Képes volt irányítani a kisugárzását — fel- és lekapcsolta, amikor csak akarta. A mosoly befolyásolja azt, ahogyan a világ reagál ránk: aki mosolyog, az barátságos, könnyebben megközelíthető, egyszerűbben lehet kapcsolódni hozzá. Tehát a mosoly egy befolyásos eszköz, aminek trükkjét te is ellesheted, méghozzá a balerináktól. Legyen a te mosolyod és kisugárzásod a legütősebb és vonulj úgy, mint a hollywoodi díva!

Marilyn Monroe (1926 - 1962),

Marilyn Monroe-effektus − Kisugárzás felkapcsolva

Marilyn Monroe híres volt arról, hogy pillanatok alatt le és fel tudta kapcsolni a kisugárzását. A gátlásokkal és szorongásokkal teli Norma Jeanből hirtelen átváltozott a híres szexszimbólummá. A recept csupán annyi: játszd el azt, akivé válni szeretnél és hidd el, hogy ő lehetsz! A színésznő nem harsánysággal, hanem lassabb mozdulatokkal és beszéddel, igéző szemkontaktussal és lágy mosollyal érte el, hogy mindenki rá figyeljen.

Sétálj lassan, húzd ki magadat, ne rejtőzz el, tartózkodj szem előtt, légy büszke arra, akivé válni szeretnél.

Bátran próbáld ki Marilyn csínyijét, és trenírozd vele az önbizalmadat, hogy még elrágódóbbá válj. A magabiztosság egy idő után belülről fog fakadni, ha te elhiszed magadról a környezeted is így fog látni.

Balerinamosoly

A balerinamosoly titka —Tudatos, de természetes

A balerinák nemcsak a mozdulataikat gyakorolják be, hanem a mosolyukat is. A mosolyuk a következőképpen épül fel: nem túl széles, lágy, finom íve van, nem mesterkélt. A balerinák mosolya a fizikai megterhelések sora és a bonyolult koreográfiák ellenére is folyamatosan jelen van az arcukon. A mosoly, mint befolyásoló technika a mindennapok része, aki szélesre húzza a száját, megnyerőbb és közvetlenebbnek tűnik.

Nézd meg a tükör előtt milyen, amikor természetesen mosolyogsz és gyakorold, hogy minden helyzetben tudatosan elő tudd hívni ezt a lehengerlő fegyvert.

Az őszinte mosoly és a balerinamosoly között alig észrevehetőek a különbségek, amikor valaki őszintén mosolyra görbíti az ajkait, a szemei sarka is ráncolódik, hiszen az is örül. A balerinák mosolya esetén azonban ez nem így van, hiszen az övéké inkább eszköz. Miért működik? Mert tudatos, ami belülről fakad. Ezt érzik meg mások, és ettől válik ellenállhatatlanná.