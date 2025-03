Michael Scott legjobb idézetei – Az Office ikonikus pillanatai

„Tudod mit? Ki is iratkozom ebből a beszélgetésből.” Ha neked is volt már olyan napod, amikor ezt akartad mondani, akkor Michael Scott a te embered!

Michael Scott az Office sorozatból a mai napig egy kultikus mém az interneten.

Forrás: Getty Images

Michael Scott legikonikusabb idézetei – A világ legjobb (és legfurcsább) főnökétől

Ha valaha is nézted az Office-t, akkor pontosan tudod, hogy Michael Scott (Steve Carell zseniális alakításában) az a főnök, akit mindenki megérdemel… és senki sem szeretne igazán. Őszintén hitt benne, hogy a munkahely egy nagy család, ahol a főnök egyben barát, mentor és néha egy kicsit sok is. De ami igazán halhatatlanná tette, azok a teljesen abszurd, mégis zseniális beszólásai. Nézzük is a legjobbakat!

1. „Ez az, amit ő mondott.” („That’s what she said.”)

A világ egyik legegyszerűbb, mégis legtöbbször idézett poénja. Michael Scott szinte bármilyen mondatra képes volt rávágni, és ezzel garantáltan kínos helyzetbe hozta a körülötte lévőket.

2. „Néha elkezdek egy mondatot, és fogalmam sincs, hová tartok vele. Remélem, hogy menet közben rájövök.”

Ha Michael Scott egy mondatot elkezdett, az olyan volt, mint egy vakon vezetnip: sosem lehetett tudni, hova érkezik meg. De valljuk be, mindannyian éreztük már ezt egy-egy értekezleten.

3. „Azt mondják, semmi sem tart örökké. Nos, az elszámoltatás és a vállalati szabályzat az kivétel.”

A munkahelyi kultúra esszenciája egyetlen mondatban.

4. „Ha valaha is bajba kerülnék, egy kívánságom lenne: hogy ne legyek bajban.”

Michael szerint egy főnöknek egyszerre kell rettegettnek és szeretettnek lennie. Az ő esetében egyik sem igazán jött össze.

5. „Bármit megtennék a csapatomért… kivéve a munkájukat.”

Ez az a főnöki hozzáállás, amit sajnos túl sokan ismerünk. Michael legalább őszinte volt ezzel kapcsolatban!