Ezért kell azonnal levenned a zoknit alvás előtt – Sokan nem is sejtik, mit okoz

Ha te is azok közé tartozol, akik esténként zokniban fekszenek be az ágyba, akkor lehet, hogy itt az ideje átgondolnod ezt a szokást. A tudományos kutatások szerint ugyanis a zokniban alvás nemcsak kényelmetlen, hanem higiéniai szempontból is aggasztó lehet.

A hűvös éjszakákon sokan automatikusan nyúlnak a vastag, puha zoknikért, hogy az melegen tartsa a lábukat alvás közben. Sokan úgy érzik magukat komfortosan, ha zokniban fekszenek le aludni, de arra kevesen gondolnak, hogy ez milyen hatással lehet az egészségükre. A higiéniai szakértők és az orvosok azonban egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy nem ajánlott a zokniban alvás, mert ezzel ideális környezetet teremtünk a baktériumok elszaporodásához. A higiéniai szakértők és az orvosok egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy nem ajánlott a zokniban alvás

Forrás: Shutterstock A zokniban alvás veszélyei Egyes kutatások szerint a napi használat után a zokninkon több baktérium lehet, mint egy WC-ülőkén. A meleg és párás közeg ugyanis ideális táptalajt biztosít a gombák elszaporodásához és különféle fertőzések megjelenéséhez. A tudósok arra a felfedezésre jutottak, hogy az éjszakai zokniviselés különösen meleg, nedves környezetet teremt, így ezzel a szokással jelentősen megnöveljük annak az esélyét, hogy megjelenjenek a különböző baktériumok és gombák. Ráadásul, ha ugyanabban a zokniban alszol, amit egész nap hordtál, az azt jelenti, hogy a nap során felhalmozódott baktériumokat beviszed az ágyba is. Ez nemcsak a lábad egészségére van hatással, hanem az ágynemű tisztaságára is, hiszen a kórokozók átterjedhetnek a lepedőre és a takaróra is. Ha tehát nem szeretnéd növelni az olyan kellemetlen állapotok kialakulásának esélyét, mint a lábgomba vagy a körömgomba, akkor hagyd szabadon lábaidat az alvás során. Hogyan kerülheted el a problémát, ha mégis ragaszkodsz a zoknihoz? Ha mindenképpen zokniban szeretnél aludni, akkor legalább gondoskodj róla, hogy friss, tiszta párt húzz fel lefekvés előtt. A legjobb azonban, ha hagyod a lábad szabadon lélegezni, hiszen ezzel csökkentheted a fertőzések és a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét. Ha gyakran hideg a lábad, próbáld ki, hogy egy meleg lábfürdővel vagy vastagabb takaróval melegíted fel a lábad lefekvés előtt. Ne feledd, az alvás minősége nemcsak a hőmérséklettől függ, hanem attól is, hogy a tested mennyire tud regenerálódni. Ha szabadon hagyod a lábad éjszaka, azzal nemcsak a pihentetőbb alvást segíted elő, hanem hozzájárulsz a bőröd természetes regenerálódásához és egészségének megőrzéséhez is. Egy kis plusz kényeztetés a lábaidnak Ha szeretnéd, hogy lábaid frissek és egészségesek maradjanak, érdemes odafigyelned a rendszeres ápolásra is. Egy kellemes lábfürdő levendula- vagy eukaliptuszolajjal nemcsak ellazít egy hosszú nap után, hanem segít a bőr puhításában és a vérkeringés fokozásában is. Lefekvés előtt egy könnyed lábmasszázs hidratáló krémmel vagy természetes olajjal pedig igazi wellness élményt nyújthat, és garantálja, hogy a lábad kipihenten és ápoltan kezdhesse a következő napot.