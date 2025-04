Egy éve halt meg Csire Zsuzsi: nem ért a bakancslistája végére - Ezeket a pontokat nem tudta kipipálni

2024. április 9-én halt meg Csire Zsuzsi, akit az egész ország a bakancslistás lány néven ismert. A 21 éves Zsuzsi tragédiája megrázta az országot. A súlyosan beteg lány nyilvánossá tett bakancslistájával megmutatta nekünk, mi az, ami számára az értéket jelentette.

Csire Zsuzsi, a bakancslistás lány egy éve halt meg

Forrás: Czinege Melinda

Csire Zsuzsi a halálos diagnózist követően írt bakancslistát

Ahogy megírtuk, Zsuzsi egészségesen született, de tízéves korában egy fertőzés eredményeként szívizomgyulladást kapott, majd több hónap kórházi tartózkodás után kiderült: elkerülhetetlen a szívátültetés a kislány számára. Zsuzsi ezután több mint negyven szívműtéten és két szívtranszplantáción esett át, ugyanis az első beültetés után néhány évvel elindult a kilökődési folyamat, az immunrendszere nem fogadta be az új szívet. A második transzplantáció után már látszott, és el is mondták neki az orvosok, hogy lehet, hogy csak fél év, de legjobb esetben is csak egy-két év van hátra az életéből. Zsuzsi ezután írta meg bakancslistáját, és utolsó szívdobbanásáig az álmaiért küzdött. „Kihasználom azt az időt, ami még itt nekem megadatik. Ezt most már töltsük meg minél több szép élménnyel” - nyilatkozta akkor a Metropolnak.

Ezek szerepeltek a bakancslistáján

„Régen az volt a kívánságom, hogyha én egyszer innen eltávozok, akkor a hajamat, a szerveimet, amik épek, azokat adják oda más embereknek. Hadd segíthessek én is a magam módján, éljenek mások, ha én már nem élhetek. Ez a kívánságom nem teljesülhet a gyógyszerek miatt” - idézi a lányt a Magyar Nemzet. A beteg lány listáján leginkább hétköznapi vágyak, mint a sátrazás, a korcsolyázás vagy a kutyasétáltatás mellett a nagyobb álmok is helyet kaptak. Zsuzsi szerette volna látni a tengert, Párizst és Görögország legszebb helyeit is, ám a bakancslista minden pontját nem tudta már kipipálni.