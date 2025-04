Nyúlfóbia és rettegés a WC-től: sztárok elképesztően fura félelmekkel

A hírességek élete csupa játék és szórakozás – kivéve 5 hírességet, akiknek a mindennapjait egy extrém fóbia árnyékolja be.

Megnehezíti az életed egy fóbia.

5 sztár, 5 fura fóbia

Az avokádótól a WC-ig

Hajlamosak vagyunk többet gondolni a sztárokról, mint amik: emberek. Pedig nekik is vannak álmaik, reményeik és bizony félelmeik, méghozzá nem is akármilyenek! Összeszedtük a legfurcsább fóbiákat, amik hallatán picit megkönnyebbülünk, hogy nem vagyunk a hírességek helyében.

1. Kevin Hart

Nem valószínű, hogy a humorista kedvenc ünnepét ünnepeljük most, ugyanis Hart elképesztően retteg a nyusziktól. Jól hallottad, a bolyhos, pihe-puha jószág láttán a komikusban megfagy a vér, olyannyira, hogy a The The Tonight Show egyik forgatásán konkrétan kirohant a stúdióba, amikor egy nyulat vittek be.

2. Rita Ora

A popsztár szerint a WC-k az ördög találmányai. Ha nyilvános toalettekről van szó, egyet tudunk érteni, de mi a baj az otthoni csészékkel? Nos, Ritának van egy irreális félelme, ugyanis retteg, hogy valami előkúszik a csatornából, amikor éppen használja a WC-t. Nem biztos, hogy akarjuk tudni, milyen korábbi trauma okozhatta ezt a fóbiát!

3. Martin Freeman

A Sherlock és a Hobbit sztárja nem bírja a superfoodok királyát: az avokádótól ugyanis konkrétan undora van. Olyannyira, hogy ha meglátja, elkapja a hányinger és képes megkérni egy pincért, hogy vigye el azt a gusztustalan dolgot, mintha a guacamole egyenesen Mordorból jött volna. Nem tudni, mi történt közte és egy zöld krém között, de mi inkább nem feszegetjük.

4. Kristen Bell

Sokat fizetnénk Bell nyaralós képeiért, ugyanis a színésznő iszonyodik az ázott bőrtől, ezért medencézés közben is egy speciális kesztyűt visel, hogy ne puhuljon fel a tenyere.

5. Matthew McConaughey

Végül pedig a kedvenc félelmünk: a forgóajtók: Matthew McConaughey ugyanis irreálisan retteg attól, hogy beszorul egybe. Nos, ha ez ne adj isten mégis megtörténik, szeretnénk mi is a szóban forgó ajtó közelében lenni!