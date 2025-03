Matthew McConaughey tinédzser fia, Levi McConaughey is megjelent a South by Southwest (SXSW) fesztiválon, ahol apja legújabb filmje, a The Rivals of Amziah King debütált. A 16 éves Levi elegáns megjelenésével vonzotta a figyelmet, miközben szüleivel, a híres színésszel és édesanyjával, Camila Alvesszel együtt lépett a vörös szőnyegre Austinban, Texasban.

Matthew McConaughey fia, Levi Alves McConaughey és Camila Alves a South by Southwest fesztiválon

Forrás: Getty Images

Matthew McConaughey fia, Levi a színészi karrier küszöbén áll

A premier alkalmával Matthew McConaughey klasszikus öltönyt viselt, Camila Alves pedig egy fekete, gyöngyökkel díszített Stella McCartney blézert és hozzáillő nadrágot választott. Levi egy sötétkék és bordó árnyalatú, nyomott mintás gombos inget vett fel, amelyet fekete szatén bomberdzsekivel és teveszínű nadrággal egészített ki. Az eseményen részt vett a család többi tagja is: a 15 éves Vida és a 12 éves Livingston is elkísérte szüleit. Bár Levi nem szerepel a The Rivals of Amziah King című filmben, hamarosan debütál a Way of the Warrior Kid című produkcióban. A vörös szőnyegen arról is beszélt, milyen tanácsokat kapott apjától a színészi pályafutásának kezdetéhez. „Sok tanácsot adott nekem, és különböző módokon mentorált” – nyilatkozta Levi. „Azt mondanám, hogy a színészet lényege, hogy tudd, mit csinálsz. Ha döntést hozol, kötelezd el magad mellette, akár jó, akár rossz – és mindig tudjad, hogy mit mondasz” - tette hozzá.

Matthew McConaughey: „Ne félj hülyét csinálni magadból!”

Matthew McConaughey szintén megosztotta fiával kapcsolatos gondolatait: „Természetes képességed van. De mindig tudnod kell, honnan jössz, és hová tartasz. A legjobb színészi alakítás az, amikor egy színész akcióba lendül, és valóban csinál valamit. A jelenet nem egy újrakezdés vagy egy lezárt pillanat, hanem egy folyamat része” A színész hangsúlyozta a kockázatvállalás fontosságát is: „Ne félj hülyét csinálni magadból – sokszor megtettem. Sokkal könnyebb nagyot lépni, majd visszatérni a valóságba, mint az elején lazázni, és később több energiát fektetni bele.”