Itt az igazság a Fővárosi Nagycirkuszról: amit most bejelentettek, az mindent megváltoztat

A közösségi médiában futótűzként terjedő bejelentést követően a Fővárosi Nagycirkusz újabb posztokban igyekezett tisztázni a helyzetet. A déli órákban egy újabb posztban jelezték, április tréfa volt csupán a hajnali bejelnetés, a cirkusz nem zár be véglegesen, hanem megújul: a nyári időszakra vízicirkusszá alakul.

A Fővárosi Nagycirkusz átalakul: nyáron vízicirkusz várja a vendégeket

Forrás: Fővárosi Nagycirkusz

Átalakul a Fővárosi Nagycirkusz: a Splash! vízicirkusz április 12-én nyílik

„Az intézmény bezárását és átépítését követően cirkuszi porond helyén egy hatalmas medence és egy látványos szökőkút lesz. A 11 ezer literes medencében egyenként emelhető vagy süllyeszthető elemek mozognak majd, a szökőkút 700 fúvókája pedig akár 18 méter magasra is képes fellőni a vízsugarakat. Az élményt még teljesebbé teszi a megvilágítás: a víz fénytörő és fényelnyelő hatásának köszönhetően egészen különleges látványvilágban lehet részünk. A Fővárosi Nagycirkusz épületére sem lehet majd ráismerni: egy 100 évvel ezelőtti stranddá építjük át, a cirkusz előtti plázson napágyak és napernyők fogadják majd a közönséget" - írták friss közleményüben.

A cirkusz honlapján olvasható leírás szerint „az 1920-as évek a felszabadult öröm, a tánc, az életigenlés, a felejthetetlen bolondozások, a szabadjára engedett fantázia és határokat nem ismerő kreativitás évtizede volt.” Az új produkció ezt a hangulatot hivatott megidézni, egyedi látványvilággal és vízi attrakciókkal.

A Fővárosi Nagycirkusz kora reggeli bejegyzése aggodalmat keltett a közönségben, de szerencsére mindenki megnyugodhat: április tréfáról volt szó. Az azóta megjelent videók és képek alapján a munkálatok már javában zajlanak, és az átalakulás a nyári szezon kezdetére be is fejeződik. A Fővárosi Nagycirkusz folyamatosan beszámol az előkészületekről a közösségi oldalán, és további részleteket is megosztanak az új műsorral kapcsolatban.