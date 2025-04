Brutális időjárás jön: ezeken a területek villámárvizekre kell számítani

A nap folyamán több órára kisüthet a nap, de erőteljes gomolyfelhő-képződésre és fátyolfelhőkre is számítani kell. Délelőtt elsősorban a Dunántúlon, délutántól pedig egyre keletebbre fordulhatnak elő záporok és zivatarok, melyeket lokálisan felhőszakadás is kísérhet. A Dunántúlon az északi szél megélénkül, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. Egy-egy tartósabban egy helyben álló, illetve újra képződő cellából főként a hegyek környezetében akár villámárvizek is előfordulhatnak. Az esti órákra nyugaton a zivatarok megszűnnek, stabilizálódik a légkör, ugyan másutt is csökken a cellák száma, de várhatóan nem cseng le teljesen a zivatartevékenység. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 26 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon néhol ennél is hűvösebb maradhat az időjárás.

Időjárás: az ország egész területén citromsárga figyelmeztetés van érvényben

Forrás: met.hu

Időjárás hétvégén: erőteljes lehűlés, fokozódó szél

Pénteken a legtöbb helyen erősen felhős vagy borult égboltra kell számítani. Az ország nagy részén csapadékra is készülni kell: nyugaton főként eső várható, keleten inkább záporok, zivatarok formájában érkezhet a csapadék. A Dunántúlon többfelé megerősödik az északi, északnyugati szél, keleten pedig a nyugati, délnyugati szél élénkülhet meg. Zivatarok térségében viharos lökések sem kizártak. Hajnalban 9–14 fok között alakulhat a hőmérséklet, napközben pedig a Dunántúlon 14–19, a Dunától keletre 20–25 fok közötti maximumok várhatók.

Szombaton még többfelé előfordulhat eső vagy zápor, de vasárnapra jelentősen csökken a csapadékhajlam. A hétvégén fokozatos javulásra lehet számítani, de a szél több helyen élénk maradhat.