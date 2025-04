Ezt az 5 szarvashibát követi el minden nő az ágyban a mesterséges intelligencia szerint

5. Bizonytalan vagy

A legtöbb esetben kifejezetten jól jön, hogy több dologra is tudunk figyelni– kivéve az ágyban! Mert valljuk be, figyelmünket az ágyban legtöbbször olyan dolgokra irányítjuk, mint hogy hogyan nézünk ki éppen, látszik-e narancsbőrünk, nem adunk-e ki fura hangokat és így tovább. Az bizonytalanság és az önbizalomhiány pedig elronthatja a legjobb pillanatokat is, ezért muszáj, hogy dolgozz az önelfogadáson.

Ne várd azt, hogy majd egyszer tökéletesnek fogod magad érezni– az úgysem jön el! Kezdd el szeretni magad most, ebben a testben, ebben a pillanatban!

A szexuális kisugárzás ugyanis nem a tökéletes testen, hanem az önbizalmon múlik.