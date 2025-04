Szobanövénygyilkos vagy? Akkor ezeket az igénytelen fajtákat neked találták ki!

4. Zöldike (Spider plant)

Ha odafigyelsz a gondozására a zöldike étizedekig is elélhet.

Forrás: Getty Images

Talán meglepő lehet, hogy a zöldike is szerepel a leghosszabb életű szobanövények listáján, hiszen könnyen kiszárad, és gyorsan kinövi a cserepét. De ha odafigyelsz a gondozására, ez a népszerű növény több mint egy évtizedig is élhet, sőt, egyes fajtái akár 50 évig is!

Tipp: gyakori, hogy a zöldike leveleinek csúcsa megbarnul, de ezt egyszerűen le lehet vágni ollóval.

5. Aloe vera

Az aloe vera növényt csak időnként kell megöntözni.

Forrás: Getty Images

Sokféle pozsgás növény képes évtizedekig is elélni, és nem ritka, hogy igazi családi örökséggé válnak. Az aloe vera is egy az ilyen különleges szobanövények közül, hiszen jellemzően 10–20 évig is életben maradhat. Rendkívül igénytelen, csak időnként igényel egy kis öntözést.

Tipp: ahogy növekszik, érdemes lehet visszavágni, mert szúrós levelei könnyen útban lehetnek vagy sérülést okozhatnak.

Az aloe vera számos meglepő felhasználási módja létezik, például bőrnyugtató hatású gélt készíthetünk belőle napégésre, vagy sebgyógyulás gyorsítására. Emellett hidratáló hatású, így arc- és hajápolásban is gyakran alkalmazzák, de emésztési problémák esetén is hasznos lehet.