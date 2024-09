Így kereshetsz pénzt a szobanövényeiddel

A szobanövények nem csak öltöztetik otthonunkat, hanem hasznosak is, hiszen tisztítják és frissítik a levegőt. Azonban nagy gondot tudnak okozni, ha már túl sok van belőlük és nagy helyet foglalnak. A jó hír, hogy nem vesznek kárba gondosan nevelgetett növényeink, ugyanis könnyedén pénzt lehet velük keresni.

Nem is gondolnád, milyen kereslet van a megunt szobanövényekre!

Így kereshetsz a legegyszerűbben pénzt a szobanövényeiddel

1. Lépj be a csoportba A közösségi média oldalain rengeteg növénybarát csoport található. Itt olyan virágkedvelők vannak, aki alig várják, hogy jó áron jussanak hozzá egy-két különleges szépséghez. Minél több közösségben hirdeted, annál gyorsabban kelhet el növényed, amitől meg szeretnél válni bármilyen okból.

2. Adok-veszek oldalak

Az interneten sokféle adok-veszek oldal létezik. Ezeken szinte bármit lehet hirdetni, akár növényeket is. Minél esztétikusabb képet töltesz fel, annál hamarabb találhatsz érdeklődőket virágodra.

3. Előtte nézesd meg

Mielőtt eladó sorba kerülne növényed, érdemes lehet átnézetni egy kertésszel vagy virágossal. A szakember meg tudja mondani, hogy pontosan mennyit is érhet növényed. Az is lehet, hogy nem tudsz róla, de egy igazi különlegességet őrizgetsz, és sokkal többet is elkérhetsz érte, mint amit gondoltál.

4. Ültesd kettőbe Ha nem szeretnél az egész növénytől megválni, de méretei miatt nem fér el kényelmesen a lakásba, akkor ültesd szét. Így nálad is marad, de még pénzt is kereshetsz rajta. A virágoknak különösen jót tesz, ha néha teljesen visszavágjuk őket, felfrissülnek és új életre kelnek.

5. Cseréld el

Ha túl nagy a növény és hozzád már nem passzol, esetleg meguntad, akkor akár el is cserélheted. Ez egy nagyon kellemes megoldás lehet mindkét fél számára, mert megszabadulhatsz a régitől, és nem kell helyette újat sem vásárolni. Ezt ismerősök között is megteheted, de akár a közösségi oldalakon is.

6. Különlegességet őrizgetsz?

A különleges és drágább szobanövényeket nem biztos, hogy el tudod adni olyan jó áron a közösségi vagy adok-veszek oldalakon, mint amennyit valójában érnének. Ilyen esetben keress fel gyűjtőket vagy hobbikertészeket, őket nagyobb eséllyel érdekelheti ajánlatod.

7. Ingyen elvihető Ha sikeresen eladtad a növényedet, de nem szeretnél újat vásárolni, mégis ürességet érzel, akkor nézz szét az interneten. Számtalan ingyen elvihető növényre lelhetsz. Alaposan olvasd át a megjegyzéseket, nehogy rossz állapotút kapj.

8. Nem akarod eladni?

Ha nem akarod eladni, de a lakásban sehol sem találsz neki helyet télre, akkor is van megoldás. A cserepet alaposan tekerd be juta zsákkal, hogy megóvd a hidegtől a gyökérzetet.