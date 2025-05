Az AI elárulta: így néz ki a férfiak számára a tökéletes nő – FOTÓ

Ha valaha is kíváncsi voltál arra, hogy a férfiak fejében milyen kép él a „tökéletes nőről”, akkor van egy jó hírünk: az AI nemcsak kiszámolja az időjárást és verset ír József Attila stílusában, hanem most már azt is elárulja, kibe szeret bele a statisztika szerint egy átlagos férfi. És nem, nem feltétlenül Kim Kardashian klónja lesz az.

Az AI megmondja, amit a férfiak, nem mernek. Ilyen a tökéletes nő!

Forrás: Shutterstock

Az AI megmondta a tutit: így néz ki a férfiak számára a tökéletes nő

Mielőtt belevágnánk, tegyünk egy időutazást a nőideálok hullámvasútján, ahol a 90-60-90-es arány csak egy állomás a sok közül.

Az ideál változik – És néha vissza is néz

A történelem során a nőideál olyan gyakran változott, mint egy Z generációs influenszer frizurája. A reneszánsz korban Rubens festette meg a teltkarcsú, meleg tekintetű nőalakokat, akik inkább tűntek egy jó szombati vacsora végtermékének, mint edzőtermi poszterlánynak. Akkoriban a „van mit fogni rajta” nem csak megengedett volt, hanem konkrétan szexi.

Aztán jött a 20. század, ahol a női ideálok váltakoztak Twiggy fiús vékonyságától Marilyn Monroe domborulataiig, majd a 90-es évek heroin-chic lányain át eljutottunk a 2010-es évek fitnesz-fanatikus, feszes popsijú Instagram-királynőihez. A XXI. században aztán a testpozitivitás zászlaja alatt újabb változás jött – már nem a tökéletesség a cél, hanem az egyediség.

De mit mond minderre az AI, ami hideg logikával dolgozik, és amit nem vakít el a dekoltázs?

Ilyen a tökéletes nő az AI szerint

Amikor különböző AI-modellek több ezer férfi visszajelzése, párkereső alkalmazások adatbázisa, szociológiai kutatások és kulturális preferenciák alapján próbálták összerakni a „tökéletes nőt”, a válasz egy kicsit sem volt olyan, mint egy Victoria’s Secretshow.

Az AI szerint a férfiak számára vonzó nők:

Mosolygósak és önazonosak - Nem feltétlenül a tökéletes arányok számítanak, hanem, hogy természetesnek és „valódinak” tűnjön.

Intelligensek és humorosak - Igen, a férfiak többsége állítólag tényleg szereti, ha a nő nemcsak szép, de meg is tud nevettetni – sőt, meg is tudja érteni a South Park rejtett társadalomkritikáját.

Ápoltak, de nem mesterkéltek - Az AI megmutatta: a természetes smink, egyszerű stílus sokkal nyerőbb, mint a full kontúros, filteres tökéletesség.

Empatikusak és figyelmesek - És nem, ez nem azt jelenti, hogy mindig sütit kell sütni – hanem hogy figyel a másikra, nem csak magára.

Kisugárzás - A legnehezebben definiálható, mégis legtöbbet emlegetett tulajdonság. Egyfajta „van benne valami”, amit a társkereső alkalmazások nem mutatnak, de a valóságban működik.

És a külső? Ne aggódj, ha nem vagy kifutómodell

Persze, az AI elemzése szerint a férfiaknak továbbra is számít a külső – de messze nem annyira, mint ahogy azt a média sugallja. Az arany középút a nyerő: sportos, de nem fitneszmániás, nőies, de nem mesterkélt, mosolygós, de nem erőltetett.