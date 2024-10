7 red flag első randin, amit ne hagyj figyelmen kívül!

Az első randin mindenki igyekszik a megnyerő arcát mutatni, vannak azonban olyan jelek, amik felfedik randipartnerünk valós személyiségét, hiába próbálja megjátszani magát. Lássuk, mik azok az árulkodó red flagek, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Red flagek, amiket nem érdemes figyelmen kívül hagyni

Forrás: Shutterstock

Árulkodó red flagek, amik megmutatják, milyen is a randipartnered valójában

Durva a pincérekkel, idegenekkel

Lényegtelen, hogy veled kedves valaki, ha másokkal rosszul bánik. Ez különösen igaz akkor, ha pincérrel, pénztárossal viselkedik tiszteletlenül. Nem ad borravalót, állandóan a kiszolgálásra panaszkodik, durva hangnemet üt meg, türelmetlen? Ezek mind olyan jelek, amik elárulják, hogyan viselkedik másokkal valójában, ha nem fűződik érdeke a tiszteletteljességhez. Rövidesen veled is így bánhat.

Nem tartja tiszteletben határaidat az első randin

Nagyon árulkodó valakiről, hogy tiszteletdben tartja-e a határaidat, vagy sem. Te már hazamennél, mert másnap korán kelsz, de ő folyamatosan marasztal? Jelezted, hogy nem akarsz többet inni, de csak azért is rendel még egy italt? Túl gyorsan, hevesen haladna a kapcsolatban? Ezek mind figyelmeztető red flagek. Ha már most így viselkedik, mi lesz később? Azzal is sértheti határaidat, ha zavarba ejtően sok infót oszt meg magáról.

Állandóan a telefonján lóg, hívásokat fogad

Hacsak nem vészhelyzetről van szó, amennyiben randipartnered folyamatosan a telefonján lóg, hívásokat fogad, súlyosan tiszteletlen veled. Nem figyel oda rád, az érzéseiddel sem törődik. Már csak azért is nagyon árulkodó ez a viselkedés, mert legalább az első randin illenék igyekezni jó benyomást tenni.

Kizárólag magáról beszél, rólad keveset kérdez

Egy első randi egymás megismeréséről szól. Amikor valaki folyamatosan magáról beszél, te pedig nem tudod megosztani gondolataidat, olyan érzés, mintha nem is lennél ott. Úgy pedig igen nehéz érzelmi köteléket, kapcsolatot építeni, ha téged nem ismer meg. Ez arról árulkodik, hogy randipartnered kizárólag magával van elfoglalva, és ez valószínűleg idővel csak még rosszabb lenne.

Nem ad egyenes választ a kérdésedre

Egy párbeszéd lényege egymás megismerése. Ha viszont randipartnered kitérő, mismásoló választ ad egy észszerű kérdésere az első randin, akkor valószínűleg nem egyeznek hosszútávú céljaitok, netalán titkol előled valami fontosat. Ez annak az árulkodó jele is lehet, hogy a másik fél hajlamos a füllentésre, ferdítésre.

Panaszkodás az exekről, a red flagek ősanyja

Az első randin az exek emlegetése tabutéma.

Ha mégis felmerülnek az előző partnerek, és többükről negatívan nyilatkozik, biztos lehetsz benne, hogy a szakításban nagyobb szerepe volt, mint állítja. Hisz az exekben egyetlen közös dolog van: randipartnered.

Negging, a dicséretbe bújtatott sértés

Negging, más néven kétértelmű bók. Ilyenkor egy bók köntösébe bújtatott sértéssel rombolják az önbizalmad. Néhány példa: „Magas nő létedre magassarkút hordasz? Bátor.”, „Szép vagy, de még jobb nő lennel kiengedett hajjal”, „Korodhoz képest jól nézel ki”. Amennyiben hasonló „bókot” kapsz randipartneredtől, akkor valószínűleg toxikus személyiséggel van dolgod, aki csak ki akar használni. Ez az egyik legnagyobb red flag mind közül.