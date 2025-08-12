Visszatér mindenki kedvenc ogréja! Mit tudunk eddig a Shrek 5-ről?

A mocsár ismét pezseg - Shrek, Fiona és Szamár visszatérnek a filmvászonra! Csakhogy az ogre-buli nem idén, sőt nem is jövő karácsonykor lesz, hanem csak 2027. június 30-án. Igen, jól olvastad, a premiert közel egy teljes évvel elhalasztották.

Közel 2 évet kell még várunk a Shrek 5 filmre.

Forrás: Shutterstock

Itt a Shrek 5 −Visszatér a világ leghíresebb ogréja, csak nem sieti el

Az eredeti dátum 2026. július 1. volt, amit először 2026. december 23-ra toltak, most pedig egy nyári blockbuster-időpontra került, 2027. június 30-ra. A stúdió nem titkolja, nem akarták, hogy a Shrek 5 közvetlenül szembe menjen olyan óriáscímekkel, mint a Bosszúállók: Ítéletnap vagy az új Jégkorszak. Inkább kivárják a nyarat, amikor a mozik tényleg a családi vígjátékok terepévé válnak.

A rajongók örülhetnek, mert a teljes eredeti hangstáb visszatér. Mike Myers adja Shrek hangját, Eddie Murphy Szamarat, Cameron Diaz pedig Fiona hercegnőt.

És itt a nagy plusz: Zendaya is csatlakozik a szereplőgárdához, Shrek és Fiona tinédzser lányát, Feliciát alakítva.

A rendezői székben is ismerős nevek ülnek. Walt Dohrn és Conrad Vernon - akik már dolgoztak a korábbi részeken -, kiegészülve Brad Ablesonnal. A forgatókönyvet Michael McCullers jegyzi, a producer pedig nem más, mint Chris Meledandri, az Illumination vezére.

Már van kedvcsináló trailer és a poénok rendben vannak

Február végén befutott az első előzetes, ami rögtön meg is osztotta a közönséget. A rövid előzetesben a Magic Mirror különféle mémesített verziókban mutatja Shreket: táncoló, izmos, glam… pont úgy, mintha egy TikTok-filter kelt volna életre. A jelenet csúcspontja, amikor Felicia undorodva sóhajt: „Ew, apa!”, Fiona pedig kacsintva rávágja: „Oooh, mamának tetszik.”

Bár a poénok betaláltak, a karakterdizájn már vitát szült. Sokan kifogásolták, hogy Shrek, Fiona és Szamár idősebbnek tűnnek, sőt Szamár szőre is szürkésebb lett. Akadt, aki a Sonic-film hírhedt redesignjához hasonlította a változást. Mások viszont védelmükbe vették az új kinézetet, mondván: a franchise-ra 15 év után ráfért egy kis vizuális frissítés.