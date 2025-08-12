Kalandos út vezetett Cristiano Ronaldo lánykéréséig: mutatjuk az exei listáját

Csajok, rossz hírünk van! Elkelt a világ leghelyesebb futballistája. A jóképű és tehetséges Cristiano Ronaldo ugyanis 8 év után feltette a nagy kérdést Georgina Rodrígueznek. A lánykérés meglepően meghittre sikeredett, semmi tűzijáték, vagy naplemente az Eiffel-torony előtt, csupán egy bensőségesen kérdés az ágyban, egy gyűrű, és a két főszereplő. Az eljegyzési gyűrű azonban nem lett elaprózva, a képek tanúsága szerint egy hatalmas gyémántgyűrű került Georgina ujjára. Kalandos út vezetett a portugál sztár lánykéréséig, Ronaldó ugyanis több szerelmi csalódás, és rövid életű kapcsolat után találta meg az igazit. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk mindent, amit a focista magánéletéről tudni lehet.

Cristiano Ronaldo egy hatalmas gyémántgyűrűvel kérte meg Georgina kezét

Forrás: Instagram/georginagio

Cristiano Ronaldo exeinek listája

Cristiano nemcsak a futballszurkolók, de a hölgyek szívét is meghódította a pályán. A világ legsármosabb focistájának kegyeiért mindig is nők milliói küzdöttek, ő azonban mégsem vált soha egy kimondott szoknyapecérré. Cristiano Ronaldo barátnőinek száma ugyanis is sokkal kevesebb, mint azt egy laikus gondolná.

Jordana Jardel az első tinirománc

A fiatal Cristiano az egyik csapattársa, Mario Jardel húgával került közelebbi viszonyba, akivel néhány hónapig egy párt alkottak még a kétezres évek elején. Ez a szerelem azonban hamarosan a profi labdarúgás áldozatává vált.

Merche Romero

Cristiano Ronaldo egyik első komoly barátnője nem más volt, mint a portugál modell és műsorvezető Merche Romero. A szerelmespár 2006 elejétől 2007 végéig alkotott egy párt, miután egy liszaboni éjszakai klubban megismerkedtek egymással. A románcuk akkora érdeklődést váltott ki a portugál médiában, hogy Ronaldonak személyesen egy tévéműsorban kellett bejelenteni a szakításuk hírét - írja a Ranker.

Paris Hilton

A páros még 2009-ben ismerkedett meg egymással, miután a nő szakított Doug Reinhardttal. Több éjszakán át buliztak együtt Hollywoodban, majd randevúztak néhány hétig, ám utólag bevallották, hogy kárász életű volt a kapcsolatuk.

Irina Shayk

Cristiano Ronaldo második leghosszabb kapcsolata egy orosz szupermodellhez kapcsolódik. Irina Shayk és Cristiano 2010-ben egy Armani reklámkampány során ismerkedett meg egymással, majd 5 éven keresztül éltek se veled, se nélküled kapcsolatban a nyilvánosság elől bujkálva. A szenvedélyes kapcsolatot azonban tönkretette a titkolózás, és a két fiatal sztár karrierjének épülése - olvasható a Times of Indian.