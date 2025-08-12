Kalandos út vezetett Cristiano Ronaldo lánykéréséig: mutatjuk az exei listáját

Csajok, rossz hírünk van! Elkelt a világ leghelyesebb futballistája. A jóképű és tehetséges Cristiano Ronaldo ugyanis 8 év után feltette a nagy kérdést Georgina Rodrígueznek. A lánykérés meglepően meghittre sikeredett, semmi tűzijáték, vagy naplemente az Eiffel-torony előtt, csupán egy bensőségesen kérdés az ágyban, egy gyűrű, és a két főszereplő. Az eljegyzési gyűrű azonban nem lett elaprózva, a képek tanúsága szerint egy hatalmas gyémántgyűrű került Georgina ujjára. Kalandos út vezetett a portugál sztár lánykéréséig, Ronaldó ugyanis több szerelmi csalódás, és rövid életű kapcsolat után találta meg az igazit. Ebben a cikkben összegyűjtöttünk mindent, amit a focista magánéletéről tudni lehet.
Cristiano nemcsak a futballszurkolók, de a hölgyek szívét is meghódította a pályán. A világ legsármosabb focistájának kegyeiért mindig is nők milliói küzdöttek, ő azonban mégsem vált soha egy kimondott szoknyapecérré. Cristiano Ronaldo barátnőinek száma ugyanis is sokkal kevesebb, mint azt egy laikus gondolná.
A fiatal Cristiano az egyik csapattársa, Mario Jardel húgával került közelebbi viszonyba, akivel néhány hónapig egy párt alkottak még a kétezres évek elején. Ez a szerelem azonban hamarosan a profi labdarúgás áldozatává vált.
Cristiano Ronaldo egyik első komoly barátnője nem más volt, mint a portugál modell és műsorvezető Merche Romero. A szerelmespár 2006 elejétől 2007 végéig alkotott egy párt, miután egy liszaboni éjszakai klubban megismerkedtek egymással. A románcuk akkora érdeklődést váltott ki a portugál médiában, hogy Ronaldonak személyesen egy tévéműsorban kellett bejelenteni a szakításuk hírét - írja a Ranker.
A páros még 2009-ben ismerkedett meg egymással, miután a nő szakított Doug Reinhardttal. Több éjszakán át buliztak együtt Hollywoodban, majd randevúztak néhány hétig, ám utólag bevallották, hogy kárász életű volt a kapcsolatuk.
Cristiano Ronaldo második leghosszabb kapcsolata egy orosz szupermodellhez kapcsolódik. Irina Shayk és Cristiano 2010-ben egy Armani reklámkampány során ismerkedett meg egymással, majd 5 éven keresztül éltek se veled, se nélküled kapcsolatban a nyilvánosság elől bujkálva. A szenvedélyes kapcsolatot azonban tönkretette a titkolózás, és a két fiatal sztár karrierjének épülése - olvasható a Times of Indian.
Bár a mai napig nem erősítették meg, hogy együtt lettek volna, több hírportál is közölt képeket arról, hogy Kim Kardashian és Ronaldo többször is randizott egymással, majd kettesben töltöttek egy romantikus háromnapos madridi nyaralását. Később mindig is szuperlatívuszokban beszéltek egymásról, azonban néhány hónapos "kalandjuk" után többet nem folytatták a randevúkat.
A két szupersztár hatalmas vihart kavart azzal, hogy egy buliban lencsevégre kapták őket, ahogy a táncparkett közepén érzéki csókot váltanak egymással. Bollywood legígéretesebb színésznője, és az aranylabdás focista kapcsolata pillanatok alatt a világ legismertebb álompárjává tehette volna őket, azonban Bipashu később arról beszélt egy interjú során, hogy semmi komoly nincsen köztük, csupán kavartak egy buliban.
Az argentin-spanyol származású szépség egy Gucci üzletben dolgozott eladóként, amikor Cristiano Ronaldo betért hozzá vásárolni még 2016-ban. Állításuk szerint szerelem volt köztük első látásra, és néhány hónap múlva már nyíltan vállalták is a kapcsolatukat. Nem sokkal később 2017-ben született meg az első közös gyermekük, később pedig 2022 áprilisában a második. Összekovácsolta őket egy sajnálatos tragédia is, ugyanis Georgina második terhessége során ikreket várt, azonban a szülés után elveszítették a kisfiukat. Ronaldo és a barátnőjének kapcsolata azonban csak még erősebbé vált a veszteségtől és végül a focista egy hatalmas gyémántgyűrűvel 2025. augusztus 11-én megkérte Georgina kezét. Az eljegyzés már évek óta érett, szinte az egész világ izgatottan várta már, hogy focista mikor jegyzi el végre a barátnőjét, akivel 5 gyereket nevelnek közösen: Cristiano Ronaldo gyerekeit, és a Georgina által világra hozott két csöppséget.
