Hogyan NE legyél idegesítő lakótárs: 5 dolog, amivel azonnal kivered a biztosítékot

2025.08.12.
Mi az az öt dolog, ami kiveri majd a biztosítékot a szobatársadnál? Mutatjuk mikre figyelj, hogy ne legyél az a bizonyos idegesítő lakótárs.

Felvettek az egyetemre és ősszel egy kollégiumba vagy új albérletbe költözöl? Hidd el, ez egy eléggé stresszes időszak tud lenni. Új hely, új barátok, sok követelmény a sulitól... Ne nehezítsd meg a saját életed azzal, hogy még az új szobatársaddal is konfliktusba kerülsz. Mutatunk pár rossz példát, amiket kerülj el, hogy ne legyél idegesítő lakótárs.

Így ne legyél idegesítő lakótárs
Így ne legyél idegesítő lakótárs
5 dolog, ami miatt idegesítő lakótárs lehetsz!

A lakótársproblémák felsorolásába olyan egyszerű, könnyen megjegyezhető, túlzó eseteket mutatunk, amikből te is érezheted, hogy nem szeretnél egy ilyen emberrel együtt élni. Szóval ha épp beköltözöl valahova, ezekre próbálj meg mindenképp figyelni!

Váratlan randik

A lakótársgondok első pontja, az a szituáció, ami akkor következik be, ha nem kommunikálsz a szobatársadnak arról, hogy te éppen felhívtad életed párját a közös szobátokba/albérletbe. Rengeteg kellemetlenséget okozhat egy ilyen eset, hiszen titeket is zavar, hogyha ott van egy harmadik fél és annak se jó, aki nem tudott időben keresni egy másik szálláshelyet, ahol azt a pár órát, esetleg éjszakát töltheti. 

Takarítónő

Széthagyod a ruháidat és a koszos edényeket? Fésülködés közben száll a hajad mindenfelé? A kád pedig már két hete nem látott tisztítókefét? Azonnal felejtsd el, hogy nem takarítasz! A legjobb lakótárs elmosogat és feltöröl maga után és figyel a közös helyiségek rendben tartására. 

Ha az úgy könnyebb nektek, akkor beszéljétek meg, hogy beosztás szerint, ki, mikor, mit tesz rendbe. Nyugodtabb környezetben jobban megy majd a tanulás is és vendégeket is bármikor fogadhatsz a tisztaságban!

Közös tárgyak használata

Kölcsönkéred a lakótársad kedvenc bögréjét, de elhagyod vagy eltöröd? Azt viszont mindenkinek megtiltod, hogy a te cuccaidhoz hozzányúljanak? 

Fontos az, hogy meghúzd az elején a határaidat, hogy ne úgy nyisd reggel a hűtőt, hogy megitták a mandulatejed, de azzal sem leszel népszerű, ha fukar módon nem osztasz meg semmit a lakótársaddal.

Hogyha pedig te vagy olyan helyzetben, hogy szükséged van bármire a szobatársadtól, akkor vigyázz rá úgy, mintha a tied lenne, vagyis ne rongáld meg, vagy hagyd el!

Partikirálynő

Imádott hobbid, hogy üvölteted kedvenc Taylor Swift albumod, miközben körbetáncolod a nappalit? Végül is belefér, csak tedd lakótárs-kompatibilis módon: vagyis ne hangoskodj, rakd fel a fejhallgatód és kíméld meg az alsó szomszédod azzal, hogy nem dübörögsz a lábaddal!

Kifizetés

Már második hónapban kölcsön kérsz a szobatársadtól, aki az utolsó félretett pénzét is neked adja, hogy ki tudd fizetni a lakbért? Netalán nem kérsz kölcsön, de minden hónapban elfelejtesz fizetni, ezért neki kell kihúznia a csávából? Nem lesz hosszú távú együttélés, ha folyamatosan rosszul kezeled a pénzügyeidet.

 Írd be a naptáradba (akár már napokkal előre), hogy miket kell befizetned, így nem lesz probléma ebből a későbbiekben!

Ha nem akarsz bosszantó, vagy idegesítő lenni a közös lakásban, akkor ezeket az apró jó tanácsokat mindenképp tartsd majd be!

