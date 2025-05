Kiadták a figyelmeztetést: az ország nagyrészét zivatarok tarolják le, ekkor érkezik a nagy eső

Elsőfokú riasztást adtak ki több vármegyére is. Szerdán záporokra, zivatarokra, erős szélre és jégesőre is számítani kell – a májushoz méltó meleg továbbra is várat magára.

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint szerdára erőteljes gomolyfelhő-képződésre és többórás napsütésre van kilátás, de többfelé záporok, zivatarok is várhatók. Délnyugaton lesz a leggyakoribb a csapadék, míg északkeleten viszonylag szárazabb maradhat az időjárás. A délkeleti szél időnként élénk lehet. A hajnali hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet. Napközben 20–25 fokra van kilátás. Időjárás: majdnem az egész országra figyelmeztetést adtak ki Időjárás: csütörötkön sem számíthatunk sok napsütésre Csütörtökön a felhős lesz az ég, de azért napos időszakok is előfordulhatnak. A gomolyfelhő-képződésből ismét sok helyen lehet eső, zápor, akár zivatar. A nyugati-délnyugati szél többfelé megerősödhet. A hőmérséklet hajnalban 10–15, napközben 19–25 fok között mozog majd.