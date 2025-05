Károly király milliárdokon csücsül: az uralkodó gazdagabb, mint Beckhamék és a néhai királynő

Amikor az ember a brit királyi családra gondol, a vagyon valahogy mindig szóba kerül. Persze, mindenki sejti, hogy a Buckingham-palotában nem egyszerű bútorok roskadoznak, de Károly király frissen nyilvánosságra került vagyona így is sokkolta a világot.

Károly király hatalmas vagyont halmozott fel az évek alatt.

Forrás: Getty Images

Károly király: gazdagabb, mint a királynő volt – És mint David Beckham valaha lesz?

A Sunday Times Rich List - igen, ez egy hivatalos „kik a leggazdagabbak” lista - szerint Károly király vagyona jelenleg 610 millió font, ami átszámolva úgy 275 milliárd forint körül mozog. Ez nem csak egy tekintélyes összeg – ez már a „veszek egy szigetet, csak mert kedvem van hozzá” kategória.

És most kapaszkodj meg: ez a vagyon nemcsak hogy nagyobb, mint David és Victoria Beckham együttes vagyona, de túltesz még a néhai II. Erzsébet királynő becsült 370 millió fontos vagyonán is. Ami azért durva, mert Erzsébetnek 70 évig volt ideje gyűjtögetni.

Mi van a királyi pénztárcában?

Károly vagyonának legnagyobb része nem aranykoronákból áll – hanem jó öreg ingatlanokból. A Cornwall hercegség például, amit még trónörökösként irányított, évente több tízmillió fontot termelt neki. A királyi műkincsek, festmények, és egyéb örökségek csak hab a pezsgős tortán.

És itt jön a csavar: a vagyonnak egy része privát tulajdon, azaz nem az államé, nem a népé, hanem egész egyszerűen Károlyé. Tehát, ha épp új Rolls-Royce-ot akar venni a corgiknak, megteheti.

Jobb, mint a lottó

Károly nemcsak örökölt, hanem jól is gazdálkodott. Már trónörökösként is híres volt arról, hogy szereti a „zöld” projekteket, de közben a számokkal is remekül bánt. Egyes források szerint pénzügyi tanácsadóként is simán megállná a helyét – igaz, nem biztos, hogy beférne egy kisvállalkozás éves bérkeretébe.

És mit szól ehhez a nép?

Hát… vegyesek az érzések. Egyesek szerint megérdemli, mások szerint furcsa, hogy miközben a brit gazdaság recesszióval küzd, a király vagyona nő, mint egy jól öntözött pálma. De a számok nem hazudnak: Károly most már hivatalosan is a leggazdagabb Windsor.