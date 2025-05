Meghalt a sikolykirálynő, a horrorfilmek ikonikus szereplője

Kathleen Hughes akinek sikolyát és felemelt karjait megörökítő állóképe a filmtörténelem egyik legismertebb pillanatává vált, 96 éves korában távozott.

Kathleen Hughes sikolykirálynőként volt ismert

Kathleen Hughes a horrorműfaj egyik meghatározó arca volt

Kathleen Hughes, az 1953-as Űrből jött (It Came from Outer Space) című film sztárja, 96 éves korában elhunyt – erősítette meg a hírt barátja, John Jigen Griffin-Atil. A színésznő egy ikonikus filmes jelenettel vált a horrorműfaj egyik meghatározó arcává: a félelemtől tágra nyílt szemekkel, felemelt karokkal és sikolyra nyitott szájjal megörökített állóképe a műfaj egyik legemlékezetesebb képi emléke lett.

„A film örökké él ezzel a fotóval”

Kathleen Hughes 1928-ban született, és már a 40-es és 50-es években aktív filmes karriert épített ki. Olyan produkciókban tűnt fel, mint a Mr. Belvedere főiskolára megy vagy a For Men Only, pályafutását pedig egészen az 1990-es évekig folytatta. Utolsó filmszerepét 2018-ban játszotta a Swamp Women Kissing Booth című rövidfilmben, ahol Matilda karakterét alakította. Hughes legismertebb pillanata mégis az Űrből jött című filmhez kapcsolódik. A filmet követő promóció során készült az a híres állókép, amelyet a színésznő így idézett fel 2019-ben: „Az, amelyiken a magasba emelem a kezeimet és sikítok? Épp akkor fejeztem be a filmen való munkát. Bementem a képgalériába, és ahogy beléptem, az operatőr, aki állóképeket készített, azt mondta nekem: »Emeld fel a kezed és sikíts!« És én így is tettem. Azonnal sikert aratott. Imádták, és a film örökké él ezzel a fotóval.”