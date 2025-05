Pánik a Kréta miatt: mindjárt itt az év vége, a szülők pedig nem látják a jegyeket

A Kréta szülői alkalmazásának iOS-verziója napok óta nem működik megfelelően. Az érintettek nem látják gyermekeik jegyeit, órarendjét és az éppen aktuális tájékoztatókat sem.

Kréta szülői alkalmazásának iOS-verziója napok óta nem működik megfelelően - Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Több magyar szülő napok óta nem nem látja gyermeke jegyeit az e-Kréta hivatalos szülői applikációjában az iPhone készülékén. A probléma a tavaszi szünet környékén jelentkezett, kizárólag az Apple mobilkészülékeit érinti, Android operációs rendszeren továbbra is hibamentesen működik az alkalmazás.

Az Apple miatt nem működik a Kréta

A rendszer fejlesztői a szülők részére küldött tájékoztatóban jelezték, hogy az iOS-es verzióban jelentkező hiba kijavítása megtörtént, azonban a hibajavított változat jóváhagyása az Apple részéről már több mint tíz napja várat magára. Emiatt a javított verzió még mindig nem érhető el az App Store-ban.

A bejelentkezési hiba miatt az érintett szülők nem tudják elérni gyermekük tanulmányi adatait, többek között a jegyeket, az órarendet vagy a hiányzások listáját sem. Ideiglenes megoldás lehet, ha azok az iPhone-tulajdonosok, akik nem tudják használni a szülői applikációt, a Kréta webes felületére lépnek be, de letölthetik a tanulóknak szóló iOS alkalmazást is, amely továbbra is elérhető és működőképes.