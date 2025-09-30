Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd

Súlyos autóbalesetet szenvedett Josh Hartnett: azonnal kórházba szállították

Horváth Angéla
2025.09.30.
Josh Hartnett kórházba került, miután autójuk ütközött egy rendőrségi járőrkocsival Kanadában – erősítette meg a rendőrség közleménye.

A 47 éves Josh Hartnett éppen egy Netflix-sorozat forgatásáról tartott hazafelé, amikor a Royal Newfoundland Constabulary (RNC) egyik autójával karambolozott. A baleset szeptember 25-én, hajnali 1 óra körül történt egy kereszteződésben, és mindkét járműben jelentős károk keletkeztek.

Josh Hartnett új filmjében egy veterán halászt alakít
Josh Hartnett új filmjében egy veterán halászt alakít
Josh Hartnett kórházba került

A Josh Hartnettet szállító SUV-ot egy 59 éves férfi vezette, őt és a színészt könnyebb sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrt, aki a másik járművet vezette, szintén kórházba szállították, de csak óvatosságból. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult. Josh Hartnett szóvivője a Page Sixnek megerősítette: a színész már elhagyta a kórházat, és visszatért a forgatáshoz.

A Netflix-produkció, amelynek munkálatai augusztusban indultak, Újfundlandon játszódik. A történet egy kis kanadai városról szól, amelyet egy titokzatos tengeri lény fenyeget, Josh Hartnett pedig egy halászt alakít, aki szembeszáll a teremtménnyel. A bemutató időpontját egyelőre nem közölték.

Josh Hartnett az Egyesült Királyságban él feleségével, Tasmin Egertonnal és négy gyermekükkel. A színész ritkán beszél a magánéletéről, de májusban Jimmy Fallon műsorában műsorában nannyit elárult, hogy otthon gyakran ugratják azzal, ő az egyetlen amerikai a családban.

Josh Hartnett tudatosan vett vissza a munkából: 2021-ben az Oppenheimer sztárja arról nyilatkozott, hogy a Hollywoodtól való távolságtartás tette lehetővé számára a kiegyensúlyozott családi életet. Az utóbbi években azonban ismét nagyon keresett lett, idén tavasszal például New Yorkban forgatott Dakota Johnson oldalán a Verity című filmben.

