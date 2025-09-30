Súlyos autóbalesetet szenvedett Josh Hartnett: azonnal kórházba szállították

A 47 éves Josh Hartnett éppen egy Netflix-sorozat forgatásáról tartott hazafelé, amikor a Royal Newfoundland Constabulary (RNC) egyik autójával karambolozott. A baleset szeptember 25-én, hajnali 1 óra körül történt egy kereszteződésben, és mindkét járműben jelentős károk keletkeztek.

Josh Hartnett új filmjében egy veterán halászt alakít

Forrás: Profimedia

Josh Hartnett kórházba került

A Josh Hartnettet szállító SUV-ot egy 59 éves férfi vezette, őt és a színészt könnyebb sérülésekkel vitték kórházba. A rendőrt, aki a másik járművet vezette, szintén kórházba szállították, de csak óvatosságból. Az ügyben hivatalos vizsgálat indult. Josh Hartnett szóvivője a Page Sixnek megerősítette: a színész már elhagyta a kórházat, és visszatért a forgatáshoz.

A Netflix-produkció, amelynek munkálatai augusztusban indultak, Újfundlandon játszódik. A történet egy kis kanadai városról szól, amelyet egy titokzatos tengeri lény fenyeget, Josh Hartnett pedig egy halászt alakít, aki szembeszáll a teremtménnyel. A bemutató időpontját egyelőre nem közölték.

Josh Hartnett az Egyesült Királyságban él feleségével, Tasmin Egertonnal és négy gyermekükkel. A színész ritkán beszél a magánéletéről, de májusban Jimmy Fallon műsorában műsorában nannyit elárult, hogy otthon gyakran ugratják azzal, ő az egyetlen amerikai a családban.

Josh Hartnett tudatosan vett vissza a munkából: 2021-ben az Oppenheimer sztárja arról nyilatkozott, hogy a Hollywoodtól való távolságtartás tette lehetővé számára a kiegyensúlyozott családi életet. Az utóbbi években azonban ismét nagyon keresett lett, idén tavasszal például New Yorkban forgatott Dakota Johnson oldalán a Verity című filmben.