5 gyönyörű átmeneti kabát, amivel átvészelheted a szeszélyes őszi időszakot

Szerezd be az ősz legdivatosabb átmeneti kabátjait még mindenki más előtt!
Bár egy porcikánk sem kívánja az őszt (tisztelet persze minden Szívek szállodája rajongónak), az tény, hogy az új évszak remek apropót szolgáltat a ruhatárunk felfrissítésére. Elvégre mi szórakoztatóbb van pár vagány dzsekinél, kényelmes csizmánál vagy egy-két színes harisnyánál?! A variációk tárháza végtelen és mi élvezettel vetjük bele magunkat az ősz első számú jelképeibe, az átmeneti kabátokba.
Idén a divatházak igazán kitettek magukért: minden létező stílusirányzatra kínálnak valami trendi opciót és ezúttal úgy tűnik, a praktikum is becsatlakozik végre a beszélgetésbe, mint fő szempont.
Hogy melyek azok a darabok, amik miatt örömmel sétálgatunk a lehulló falevelek között? Mutatjuk!
Elképesztően különleges ez kabát, ráadásul tökéletesen prezentálja a következő időszak egyik legnagyobb trendjét, a derékban megkötött fazont.
A tavalyi év egyik legnagyobb trendje volt a mélybordó szín, ami idén sem megy sehova.
Igazi jolly joker ez a víz- és szélálló, hajtókás ballonkabát, ami minden szetthez illik.
A cropped trenchcoatok is már egy ideje a ruhatárunk szerves részét képezik, ez a farmerverzió pedig tökéletes lehet a hűvöskés reggelekre.
Ez A művelúr, csokibarna kabát az ősz egyik legnagyobb trendje lesz: elegáns, kényelmes és minden outfitet feldob.
