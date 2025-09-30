5 gyönyörű átmeneti kabát, amivel átvészelheted a szeszélyes őszi időszakot

Szerezd be az ősz legdivatosabb átmeneti kabátjait még mindenki más előtt!

Hivatalosan is elérkezett az átmeneti kabátok ideje.

Forrás: Getty Images Europe

5 átmeneti kabát, amivel nem lehet hibázni - Átmeneti kabát divat 2025

Bár egy porcikánk sem kívánja az őszt (tisztelet persze minden Szívek szállodája rajongónak), az tény, hogy az új évszak remek apropót szolgáltat a ruhatárunk felfrissítésére. Elvégre mi szórakoztatóbb van pár vagány dzsekinél, kényelmes csizmánál vagy egy-két színes harisnyánál?! A variációk tárháza végtelen és mi élvezettel vetjük bele magunkat az ősz első számú jelképeibe, az átmeneti kabátokba.

Idén a divatházak igazán kitettek magukért: minden létező stílusirányzatra kínálnak valami trendi opciót és ezúttal úgy tűnik, a praktikum is becsatlakozik végre a beszélgetésbe, mint fő szempont.

Hogy melyek azok a darabok, amik miatt örömmel sétálgatunk a lehulló falevelek között? Mutatjuk!

1. Massimo Dutti átmeneti női kabát

Massimo Dutti átmeneti női kabát 45 995 Ft

Forrás: www.massimodutti.com/hu

Elképesztően különleges ez kabát, ráadásul tökéletesen prezentálja a következő időszak egyik legnagyobb trendjét, a derékban megkötött fazont.

2. Stradivarius női őszi kabát

Stradivarius női őszi kabát 20 995 Ft

Forrás: www.stradivarius.com

A tavalyi év egyik legnagyobb trendje volt a mélybordó szín, ami idén sem megy sehova.

3. Zara fekete átmeneti kabát

Zara fekete átmeneti kabát 25 995 Ft

Forrás: www.zara.com

Igazi jolly joker ez a víz- és szélálló, hajtókás ballonkabát, ami minden szetthez illik.

4. GAP cropped trenchcoat

GAP cropped trenchcoat 59 990 Ft

Forrás: www.gap.hu

A cropped trenchcoatok is már egy ideje a ruhatárunk szerves részét képezik, ez a farmerverzió pedig tökéletes lehet a hűvöskés reggelekre.

5. H&M kabát megkötős övvel

H&M kabát megkötős övvel 21 495 Ft

Forrás: www2.hm.com

Ez A művelúr, csokibarna kabát az ősz egyik legnagyobb trendje lesz: elegáns, kényelmes és minden outfitet feldob.