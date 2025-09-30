Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 gyönyörű átmeneti kabát, amivel átvészelheted a szeszélyes őszi időszakot

divat kabát ősz
Nagy Kata
2025.09.30.
Hivatalosan is megérkezett az ősz a maga szépségével és kiszámíthatatlanságával: már előre látjuk lelki szemeink előtt, ahogy reggel megfagyunk, délután pedig nem győzzük lekapkodni magunkról a rétegeket. Szerencsére az átmeneti kabátok ebben az időszakban is a barátaink. Mutatjuk az átmeneti kabát divat 2025-ös gyöngyszemeit!

Szerezd be az ősz legdivatosabb átmeneti kabátjait még mindenki más előtt! 

Fiatal nő barna átmeneti kabátban
Hivatalosan is elérkezett az átmeneti kabátok ideje. 
5 átmeneti kabát, amivel nem lehet hibázni  - Átmeneti kabát divat 2025

Bár egy porcikánk sem kívánja az őszt (tisztelet persze minden Szívek szállodája rajongónak), az tény, hogy az új évszak remek apropót szolgáltat a ruhatárunk felfrissítésére. Elvégre mi szórakoztatóbb van pár vagány dzsekinél, kényelmes csizmánál vagy egy-két színes harisnyánál?! A variációk tárháza végtelen és mi élvezettel vetjük bele magunkat az ősz első számú jelképeibe, az átmeneti kabátokba

Idén a divatházak igazán kitettek magukért: minden létező stílusirányzatra kínálnak valami trendi opciót és ezúttal úgy tűnik, a praktikum is becsatlakozik végre a beszélgetésbe, mint fő szempont.

Hogy melyek azok a darabok, amik miatt örömmel sétálgatunk a lehulló falevelek között? Mutatjuk! 

1. Massimo Dutti átmeneti női kabát 

Massimo Dutti átmeneti női kabát
Massimo Dutti átmeneti női kabát 45 995 Ft
Elképesztően különleges ez kabát, ráadásul tökéletesen prezentálja a következő időszak egyik legnagyobb trendjét, a derékban megkötött fazont. 

2. Stradivarius női őszi kabát

Stradivarius női őszi kabát
Stradivarius női őszi kabát 20 995 Ft
A tavalyi év egyik legnagyobb trendje volt a mélybordó szín, ami idén sem megy sehova. 

3. Zara fekete átmeneti kabát

Zara fekete átmeneti kabát 25 995 Ft
Igazi jolly joker ez a víz- és szélálló, hajtókás ballonkabát, ami minden szetthez illik. 

4. GAP cropped trenchcoat 

GAP cropped trenchcoat
GAP cropped trenchcoat  59 990 Ft
A cropped trenchcoatok is már egy ideje a ruhatárunk szerves részét képezik, ez a farmerverzió pedig tökéletes lehet a hűvöskés reggelekre. 

5. H&M kabát megkötős övvel 

H&M kabát megkötős övvel
H&M kabát megkötős övvel 21 495 Ft
Ez A művelúr, csokibarna kabát az ősz egyik legnagyobb trendje lesz: elegáns, kényelmes és minden outfitet feldob. 

Katalin hercegné drámai hajszínváltása hatalmas trendet indít el

Amit a walesi hercegné visel, azt előbb-utóbb az utca embere is viselni fogja. Bár most még sok a fanyalgó, de ez történik majd a frizurájával is: Katalin szőke fürtjeinek mását akarja majd mindenki.

Az Emmy-díjátadó eddigi legvillantósabb ruhái: hódítottak a meztelenruhák és a köldökig érő dekoltázsok

Csillogás, elegancia a sztárvilág egyik legnívósabb eseményén. Összegyűjtöttük az Emmy-díjátadók valaha volt legizgalmasabb megjelenéseit.

Tudjuk, mi hiányzott! Visszatér a Nick Carter-féle függönyfrizura, és még a nők körében is divat lesz

Még előttünk van, ahogy a Cardigans Lovefool című klipjében Leonardo DiCaprio egy hatalmas akváriumon keresztül igézően néz a kamerába kétoldalra fésült tincseivel. Ugyanezzel a frizurával mosolygott ránk Nick Carter is a poszterekről, és bizony, ez a hajviselet most visszatér...

 

