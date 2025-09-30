Furcsa kávékülönlegesség hódítja meg Európát: slsőre gusztustalannak tűnik, mégis tömegek isszák

A leipäjuusto különleges állaga révén néhány perc áztatás után magába szívja a kávé ízét, így nagyon krémes lesz, édeskés ízét pedig a fekete italba engedi – sokak szerint hasonló a dolog, mintha cukorral és tejjel ízesítenénk az italt. A kaffeost megosztja az embereket, ám az ízvilága sokakat meggyőz.

Kaffeost, a finn kávékülönlegesség

Forrás: Getty Images

A kaffeost a számi népől származik

A kaffeost hagyománya régre nyúlik vissza Észak-Svédország és Finnország rénszarvastenyésztő kultúráiban. A félnomád számi nép fedezte fel a sajtos kávé előnyeit: a fekete italt nemcsak erőt és energiát adott a hosszú, a sajt pótolta a nátriumhiányt is.

Bár elsőre furcsának tűnhet, a kaffeost ma már egyre több skandináv kávézó kínálatában szerepel. A hagyományosan rénszarvastejből készült leipäjuusto mellett ma már tehén- és kecsketejből készített változatai is kaphatók.

A kávékülönlegesség nemrég európai elismerést is kapott: az EU a múlt hónapban „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” státuszt adott a kaffeostnak. A helyi sajtkészítők így szeretnék megőrizni gasztronómiai örökségüket, és közben turistákat, kíváncsi kávérajongókat csábítani a régióba.