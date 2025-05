Hatalmas izgalommal várta a katolikus világ, hogy 2025. május 8-án felszálljon a fehér füst a Sixtus-kápolna kéményéből, jelezve, hogy sikeres volt a pápaválasztás. Kora este ez meg is történt, majd egy óra múlva a hívek elé lépett Robert Prevostm aki XIV. Leó pápa néven vonul majd be a történelembe. Amellett, hogy miként történik a pápaválasztás, a tömegeket az is izgatja, milyen a pápa civilben. Erről testvére, John az elmúlt másfél napban részletesen mesélt, kiderült, hogy az új pápa szereti a videojátékokat és a Konklávét is megnézte. Most azonban már azt is lehet tudni, mi a kedvenc étele.

XIV. Leó pápa néven vonul be Robert Prevost a történelembe

Hosszú éveket töltött Peruban Leó pápa

Robert Prevost hosszú éveket töltött Peruban misszionáriusként. Az ottani kultúra és gasztronómia mély nyomot hagyott benne – olyannyira, hogy egyik barátja szerint „Leó pápa szívét örökre megnyerte Peru – és a ceviche”.

A ceviche Peru nemzeti kincse, így Prevost számára is szimbolikus jelentőségű maradt.

Mi az a ceviche?

A ceviche nyers halból készült étel, amelyet citruslében – leggyakrabban friss lime levében – marinálnak. A sav a hal fehérjéit „megfőzi”, így hőkezelés nélkül válik fogyaszthatóvá. Hagyományosan vöröshagymával, csilivel, korianderrel és kukoricával tálalják, és jéghidegen fogyasztják. A ceviche egyszerre friss, pikáns és egészséges, és nem csoda, hogy Peru UNESCO-védelem alá szeretné helyezni gasztronómiai örökségeként. XIV. Leó pápa szerint ez az étel a perui nép lelkületét tükrözi: egyszerű, de mély, élénk, de összetartó - írja a Mindmegette.