A tudósok szerint egyetlen szelfi elárulhatja, hogy meddig fogsz élni

Hogyan derítsd ki, meddig fogsz élni? Mostantól nem kell orvoshoz menni, elég egy jól megvilágított szelfi és a mesterséges intelligencia!

Állítólag egy szelfi megjósolja, meddig fogsz élni.

Forrás: Shutterstock

Az AI egy szelfi alapján megmondja, meddig fogsz élni

Te megnéznéd?

Képzeld el, hogy egy nap gondolsz egyet, készítesz egy szelfit magadról és ez alapján megtudod, hogy meddig fogsz élni – nem, ez nem egy sci-fi epizódja, ez a valóság, legalábbis egy friss kutatás szerint.

Állítólag ugyanis a tudósok kifejlesztettek egy AI-alapú alkalmazást, ami képes egyetlen kép alapján megmondani, hogy vajon meddig húzod még.

A mesterséges intelligencia több, mint 12 ezernyi arcot elemzett különféle egészségügyi és életmódbeli információk alapján. Kiszúrja a ráncokat, foltokat, bőrtónust, sőt még azt is, mennyire vidám, vagy fáradt az arcod (tehát ha hétfő reggel 8 órakor csinálod a szelfit, sok szerencsét).

A kutatás szerint azok, akik biológiailag fiatalabbnak néznek ki, hosszabb, egészségesebb életre számíthatnak, szóval ha harminc felett is elkérik a személyidet, van egy jó hírünk!

Ha pedig öregebbnek tűnsz, mint a valós korod, akkor sem kell még temetned magad: az egészséges, változatos táplálkozás, a rendszeres sport és az elegendő alvás csodákra képes!

Mikor próbálhatod ki te is?

Az alkalmazás még egyelőre kutatási fázisban van, tehát nem publikus, de már most óriási port kavart, nemcsak a hatékonyságát illetően, hanem morálisan is: vajon milyen következményei lehetnek, ha előre tudjuk a várható élettartamunkat? Az biztos, hogy rengetegen kipróbálják majd az applikációt, amikor végre hivatalosan is megjelenik, mi pedig a magunk részéről lehet, inkább maradunk a boldog tudatlanság állapotában.