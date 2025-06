Ahol a nő hív randira, a férfi pedig egy szót sem szól − Ha pasiznál nyaralás közben, ezeket nem árt tudnod

Egy már közismertté vált youtuber a világ minden tájáról gyűjt össze randizási trendeket. Tapasztalatai és interjúi során megismerkedett számos helyi szokással egy-egy országban. A kulturális különbségek sokszor meglepőek lehetnek, de biztos van olyan ország, ahol még te is élveznéd az ismerkedést.

A randi más országokban különbözhet attól, mint amit megszokhattál

Forrás: Shutterstock

Ha már nyár, kezdjük a forró tájakkal:

Spanyolország

Ha könnyen ismerkedő típus vagy, itt lehet, hogy gyorsan barátokra lelsz. A spanyolok szexuálisan nyitottak, és felszabadultak. Nem ijednek meg egy laza szextől. A szenvedély, a testiség, a későig tartó társasági élet náluk kiemelt fontosságú. A véleményüket a spanyolok egyenesen kimondják, nem szokásuk kertelni.

Portugália

Azt kell tudnod, hogy itt a pasiknak alapvetően nincs könnyű dolguk, így lehet neked viszont az lesz, ha egy kis könnyed flörtölést szeretnél. A nők itt is, ahogy a szomszédos Spanyolországban, nagyon függetlenek. Gyakran félnek, hogy pletykák áldozatai lesznek. A férfiakat nehezen engedik közel magukhoz, és általában tesztelik is őket, mielőtt igent mondanak nekik. Itt az élet számos területén egyfajta lassúság figyelhető meg, ez a társkeresést is jellemezheti.

A hollandok

Legyél közvetlen, ha itt meg szeretnél ismerni valakit. Ők is mindig nyitottak, és gyorsan a lényegre térnek. Azonban az őszinteség és egyediség is egyfajta mérce számukra.

A romantika hazája, vagy mégsem?

Lehet, hogy meglep, de Franciaországban a randevú szót másra használják. A franciák a„rendezvous” szavukat hivatalos találkozókra mondják. Nem kedvelik az interjúszerű találkákat, sokszor csoportos és kötetlen összejöveteleken szeretnek megismerni másokat, azonban ilyenkor is adnak arra, hogy mindig elegánsan jelenjenek meg.

Ahol a nevetés a fontos

Angliában felejtsd el, hogy bókokat fogsz kapni. Itt a humoron keresztül jutnak el szívtől-szívig. Gyakran a randik kapcsán használják is a „banter” szavukat, ami csipkelődős játékot, ugratást, évődést jelent. Ha a szarkasztikus humor kiakaszt, akkor jobb, ha kihagyod a randizást brit földön.

A németek a randiban is szigorúak?

A válasz lényegében igen. A németek − mint ahogy azt te is tudhatod − gyakorlatias emberek. Nem szeretik a játszadozást, inkább az egyenességet értékelik. Nagyon óvják a magánéletüket, így valószínűleg, ahhoz, hogy igazán megismerhesd őket, teljes mértékben el kell nyerd a bizalmukat. Azonban a fiatalabb generáció szexuálisan rendkívül nyitott, így ha megtaláljak a megfelelő személyt, sok mindent szívesen bevállalnak a hálószobában.