Felismerhetetlenné vált Kim Kardashian új kampányában: elszabadultak a világsztár mellei - Fotók

Várhatóan június 27-én jelenik meg a SKIMS legújabb fürdőruha-kollekciója, amelyet Kim Kardashian már Instagramon is beharangozott. A kampány különlegessége, hogy az olasz luxusmárka, Roberto Cavalli áll mögötte, valamint az, hogy Kardashian anyja, Kris Jenner is szerepet vállalt a fotósorozatban.

Kris Jenner és Kim Kardashian együtt álltak modellt

Forrás: FilmMagic

Kim Kardashian teljesen új külsővel jelent meg

Kim Kardashian – aki a minap beépített mellbimbós melltartót dobott piacra – teljesen új külsővel jelent meg a kampányban: szőke, göndör bob frizurát viselt, megszokott hosszú, sötét haja helyett. Az egyik képen mélyen dekoltált, tigrismintás egyrészes fürdőruhában látható, ami kihangsúlyozta alakját, megjelenését vörös fejpánttal, arany fülbevalóval és karkötővel egészítette ki. A fotózáson 69 éves édesanyja, Kris Jenner is részt vett, aki bokáig érő, ugyancsak tigrismintás hosszú ruhát és fejkendőt viselt. Az anya-lánya páros több összeöltözős szettben is megmutatta magát, Kim pedig nem sokat bízott a véletlenre, az egyik kisvideóban méretes keblei elszabadultak, így csaknem hatalmasat villantott, amit itt nézhetsz meg.

Anyukájának is ajánlja a kollekciót

„Azt hiszem, ez a kollekció több korosztályt is megszólít majd, és szerintem ez rendkívül fontos, ugyanis nincs fantasztikusabb ember, mint az anyukám, akin fantasztikusan állnak ezek a darabok. Annyira jól éreztem magam attól, hogy ő is annyira jól érezte magát” - nyilatkozta a Vogue-nak adott interjúban Kim Kardashian, aki nemrégiben betekintést engedett a luxusgardróbjába is.