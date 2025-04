5 koncertoutfit, amikkel garantáltan te is sztár leszel – Termékekkel, árakkal

Itt a tavasz, vele együtt pedig a koncertek és fesztiválok izgalmas időszaka is megérkezett. Ezek az események tökéletes alkalmat kínálnak arra, hogy elővedd kedvenc darabjaidat, vagy kipróbálj egy igazán ütős koncertoutfitet. Mivel tavasszal az időjárás még kiszámíthatatlan, érdemes figyelni az előrejelzést, és annak megfelelően dönteni a réteges vagy épp lazább öltözék mellett – különösen, ha szabadtéri koncertre készülsz. Beltéri esemény esetén is jól jöhet egy plusz réteg, hiszen sosem lehet tudni, milyen lesz a hőmérséklet a helyszínen. Most pedig mutatunk öt szettötletet, amelyeket könnyedén a saját stílusodra szabva viselhetsz – legyen szó egy metál koncert kemény hangulatáról vagy egy K-pop esemény színes világáról.

Ezek a koncertoutfitek vagány stílust eredményeznek bármilyen eseményre.

Forrás: Getty Images

Íme 5 koncertoutfit, ha nem tudod mit vegyél fel

Van egy miniszoknyád a múlt nyárról, és frissíteni szeretnéd? Viselheted egy koncertre! Párosítsd hegyes orrú cowboy csizmával, hogy kiegyensúlyozd a nőies sziluettet, és adj hozzá egy strapabíró, rövid dzsekit és egy '90-es évekbeli baguette táskát. Ne feledd, a rétegezés a kulcs.

1. Flitteres miniszoknya, ár: 5 995 Ft 2. Hímzett, cowboy bokacsizma, ár: 25,995 Ft 3. VIASZOLT BŐR KABÁT KONTRASZT GALLÉRRAL, ár: 16.995 Ft

Forrás: reserved.com, bershka.com, zara.com

Hirdesd a zenekarod iránti hűséged egy koncert pólóval, amit könnyedén párosíthatsz egy pamut szoknyával a kényelem érdekében, és feldobhatod motoros csizmával. A '90-es és '00-es évek visszatérése rengeteg koncerthez illő kiegészítőt is hozott, legyen szó alacsonyan viselt övről vagy napszemüvegről, szóval válaszd ki a neked tetszőt. Olyan megjelenésed lesz, ami elegáns, kényelmes.

1. Túlméretezett mintás póló, ár: 5 195 Ft 2. Bokacsizma Mexx FEKETE, ár: 24 495 Ft 3. Hosszú, lágy esésű, bohém stílusú szoknya, ár: 8,995 Ft

Forrás: 2.hm.com, ccc.eu, stradivarius.com

A bőrkabát a tavasz alapdarabja. Válasz egy egész bőr szettet, magas szárú tornacipővel, amiben garantáltan vagány lesz a megjelenésed, bármilyen kültéri vagy beltéri koncertre mész.

1. Bardot kabát VEGAN LEATHER, ár: 53 990 Ft 2. Bardot bőrnadrág SEDONA, ár: 39 990 Ft 3. Converse Magasszárú tornacipő- Chuck Taylor All Star High, ár: 29.990 Ft

Forrás: answear.hu, answear.hu, officeshoes.hu

Ha olyan ruhát keresel, amit egy koncertre egyetlen darabban viselhetsz, egy laza, szellős, de csinos miniruha a megfelelő választás. Párosítsd hosszú csizmával, hogy egy szexi koncert stílust érj el.

1. Aszimmetrikus, lágyan eső rövid ruha, ár: 15 995 Ft 2. Lapos, recés talpú csizma, ár: 20,995 Ft

Forrás: shop.mango.com, pullandbear.com

Olyan lány vagy, aki inkább az eleganciát választja? A koncerten is megőrizheted a visszafogott luxus stílusodat egy gyönyörű felsővel és farmernadrággal. Mégis, táncoláshoz inkább sportcipőt ajánlanánk.