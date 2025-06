Kis híján levitte a forgószél néhány Pest vármegyei ház tetejét: fotó

A szoljon.hu-nak képet is küldött az a férfi, aki először számolt be a forgószél okozta kárról. Később több ceglédi lakos is csatlakozott hozzá, ám mivel a szél ereje nem haladta meg az 54 kilométer/órát, kártérítést nem kaphatnak.

A ceglédi forgószél több tetőt megrongált

Forrás: szoljon.hu/olvasói fotó

A ceglédi forgószél több tetőt megrongált

A fenti fotót beküldő férfi szerint pár perces forgószél alakult ki a ceglédi Tőke utcában, amely a tetőn lévő cserepeket megtépázta. „A szomszédom hívta fel rá a figyelmem, hogy hirtelen spontán forgószél alakult ki a házuk és a mi házunk előtt” — idézi a hírportált a Köpönyeg. Bár a forgószél hazánkban ritka, többen is beszámoltak a ceglédi jelenségről: volt, ahol egy üvegpalackot szippantott le az asztalról, másnál a konyhatetőt rongálta meg.