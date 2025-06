Geomágneses vihar puszít: tönkrevágja a szervezetünket - Ezek a tünetei

G4-es geomágneses vihar érte el a bolygónkat - figyelmeztet a Bors. Így ha furcsa tüneteket tapasztalsz magadon, az nem biztos, hogy a hirtelen jött hőség miatt van, az űrből jövő viharhatás is hozzájárulhat ahhoz, ha pocsékul vagy.

Napkitörés és geomágneses vihar pusztít

Forrás: NurPhoto

A geomágneses vihar az emberi szervezetre is hatással van

Május 31-én napkitörés, napszél és erős, G4-es geomágneses vihar érte el a Földet. A Solara Facebook-oldalon rendszeres téma, hogy mi mindenre lehetnek hatással a napkitörések, geomágneses viharok. Korábban annyit lehetett tudni, hogy a GPS-eket és világhálót zavarja, de egyre többet hallani arról is, hogy az emberi szervezetet is megviseli.

Mit tapasztalhatsz?

Az egyik legtipikusabb a frontoknál is előrforduló fejfájás, de hányinger, remegés, ingerültség, ízületi fájdalmak és bőrkiütés is előfordulhat. A Facebook-oldalon többen be is számolnak erről: volt, aki eddig soha nem tapasztalt hányingert érzett, de volt aki kedvetlenségre, hidegrázásra vagy lábdagadásra panaszkodott.