Különleges mézesheteket szeretnél? Íme az Airbnb legexkluzívabb lakásai

Van az a pont, amikor a wellnesshétvégék már unalmasak, a csendes pihenő meg csak annyit jelent, hogy egy hajszállal halkabban sírnak a gyerekek a szomszéd szobában. Te viszont békére, panorámára, privát medencére vágysz. Olyan helyre, ahol nincs recepciós, aki ellenőrizze ki és mikor hagyta el a szobáját, hanem csak te vagy, a párod és a felejthetetlen kilátás. Legyen szó mézeshetekről, évfordulóról vagy arról, hogy épp friss szakítás után próbálod újraprogramozni magad, ezek a luxus Airbnb-k segítenek egy időre elmenekülni a valóságból.

A luxus Airbnb-k segítenek egy időre elmenekülni a valóságból.

Forrás: Shutterstock

1. Dolomitok deluxe – Olasz romantika privát szaunával az Airbnb-n

Ez az alpesi villa olyan, mintha egy skandináv dizájnlapból lépett volna ki, csak közben egy hegyoldalban van, és tényleg lehet benne aludni. Kandalló, szauna, szabadtéri dézsafürdő, padlótól plafonig érő üvegfalak – grantáltan eláll majd a lélegzeted. Kifejezetten azoknak való, akik romantikára vágynak, de nem bírják a giccsparádét.

Forrás: Shutterstock

2. Maldív villa a vízen – saját medencével

Igen, ez az a villa, ahol a padló üvegből van, a hálóból kilépsz a privát medencébe, és a reggelit tényleg egy kajakkal hozzák ki. Ha nem szólsz senkinek, hogy ide utaztatok, az tulajdonképpen bűncselekmény. Kifejezetten az influenszerlelkű romantikusoknak ajánljuk, akik lánykérésben vagy szakítás utáni kibékülés ürügyén keresnek egy kellemes helyet maguknak.

Forrás: Shutterstock

3. Santorini luxusbarlang – fehér falak, forró jacuzzi

A görög szigetvilág gyöngyszeme egy barlangvillában – romantikus, mégis modern, és olyan jacuzzival, amitől elfelejted, hogy valaha is voltak problémáid az életben. A naplementét az ágyadból nézheted, miközben odakint a kaldera füstölög.

Forrás: Shutterstock

4. Norvég lebegőkabin – digitális detox deluxe kivitelben

Nincs wifi, nincs Netflix, nincs zaj. Van helyette egy erdő közepén lebegő minimalistaház, óriási üvegablakokkal, amitől úgy érzed magad, mint egy szofisztikált hobbit. Kifejezetten multitaskingban kiégett városlakóknak találták ki, akik nem akarnak embereket látni egy ideig.

Forrás: Shutterstock

5. Dubai penthouse – pezsgőzés a felhők felett

Ha azt hitted, a 40. emeleten nem lehet romantikázni, gondold újra. Ez a penthouse privát medencével, kilátással a Burj Khalifára és egy üvegfalas fürdővel bizonyítja: a magaséletnek ezen a szinten élvezhető csak igazán. Kinek ajánljuk? Azoknak, akik szeretik a csillogást, és nem érzik magukat kellemetlenül a panorámás pezsgőzés közben.