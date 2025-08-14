Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Különleges mézesheteket szeretnél? Íme az Airbnb legexkluzívabb lakásai

Shutterstock - PeopleImages.com - Yuri A
nyaralás utazás nászút
Csére Erik
2025.08.14.
Összegyűjtöttünk hat, Airbnb-n fellelhető luxuslakást, ahová elbújhatsz a világ elől! Álomszép helyek romantikához, magányos elvonuláshoz vagy éppen nászúthoz.

Van az a pont, amikor a wellnesshétvégék már unalmasak, a csendes pihenő meg csak annyit jelent, hogy egy hajszállal halkabban sírnak a gyerekek a szomszéd szobában. Te viszont békére, panorámára, privát medencére vágysz. Olyan helyre, ahol nincs recepciós, aki ellenőrizze ki és mikor hagyta el a szobáját, hanem csak te vagy, a párod és a felejthetetlen kilátás. Legyen szó mézeshetekről, évfordulóról vagy arról, hogy épp friss szakítás után próbálod újraprogramozni magad, ezek a luxus Airbnb-k segítenek egy időre elmenekülni a valóságból.

A luxus Airbnb-k segítenek egy időre elmenekülni a valóságból.
Forrás: Shutterstock

1. Dolomitok deluxe – Olasz romantika privát szaunával az Airbnb-n

Ez az alpesi villa olyan, mintha egy skandináv dizájnlapból lépett volna ki, csak közben egy hegyoldalban van, és tényleg lehet benne aludni. Kandalló, szauna, szabadtéri dézsafürdő, padlótól plafonig érő üvegfalak – grantáltan eláll majd a lélegzeted. Kifejezetten azoknak való, akik romantikára vágynak, de nem bírják a giccsparádét.

Jacuzzi on the balcony of the cottage. Relax in the cottage with Jacuzzi. Rest outside the city.
Forrás: Shutterstock

2. Maldív villa a vízen – saját medencével

Igen, ez az a villa, ahol a padló üvegből van, a hálóból kilépsz a privát medencébe, és a reggelit tényleg egy kajakkal hozzák ki. Ha nem szólsz senkinek, hogy ide utaztatok, az tulajdonképpen bűncselekmény. Kifejezetten az influenszerlelkű romantikusoknak ajánljuk, akik lánykérésben vagy szakítás utáni kibékülés ürügyén keresnek egy kellemes helyet maguknak.

In villa breakfast in the Maldives
Forrás: Shutterstock

3. Santorini luxusbarlang – fehér falak, forró jacuzzi

A görög szigetvilág gyöngyszeme egy barlangvillában – romantikus, mégis modern, és olyan jacuzzival, amitől elfelejted, hogy valaha is voltak problémáid az életben. A naplementét az ágyadból nézheted, miközben odakint a kaldera füstölög.

Woman in a bath at Oia, Santorini, Greece
Forrás: Shutterstock

 

4. Norvég lebegőkabin – digitális detox deluxe kivitelben

Nincs wifi, nincs Netflix, nincs zaj. Van helyette egy erdő közepén lebegő minimalistaház, óriási üvegablakokkal, amitől úgy érzed magad, mint egy szofisztikált hobbit. Kifejezetten multitaskingban kiégett városlakóknak találták ki, akik nem akarnak embereket látni egy ideig.

House or hotel with panoramic windows in pine forest. Beautiful summer morning with light sun. Nature or resting and travel concept
Forrás: Shutterstock

5. Dubai penthouse – pezsgőzés a felhők felett

Ha azt hitted, a 40. emeleten nem lehet romantikázni, gondold újra. Ez a penthouse privát medencével, kilátással a Burj Khalifára és egy üvegfalas fürdővel bizonyítja: a magaséletnek ezen a szinten élvezhető csak igazán. Kinek ajánljuk? Azoknak, akik szeretik a csillogást, és nem érzik magukat kellemetlenül a panorámás pezsgőzés közben.

View on The Dubai Fountain from Burj Khalifa, Dubai, UAE
Forrás: Shutterstock

 

+1 tipp: Ha nem vagy időhöz kötve, kerüld el a főszezont. Ugyanaz a villa márciusban fele annyiba kerül, mint augusztusban.

