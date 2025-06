Kapu Tibor megható üzenetet küldött a magyaroknak a felszállás előtt: Ma nemcsak én indulok útnak...

Több évtized után ismét magyar asztronauta hódítja meg a világűrt. Kapu Tibor kilövése megannyi halasztás után végre megtörtént, de még azelőtt, hogy felszállt volna, üzent minden magyarnak.

Kapu Tibor kilövése előtt a magyaroknak üzent

Kapu Tibor üzent a magyaroknak, mielőtt elindult volna várva várt útjára a Nemzetközi Űrállomás felé. Sok halasztás után június 25-én végre kilőtték az asztronautákat, a magyar űrhajós pedig olyasmit vitt fel magával, ami a hazájára emlékezteti.

Ma nemcsak én indulok útnak, hanem velem együtt egy kicsit minden magyar is, aki valaha mert nagyot álmodni

- kezdte üzenetét Kapu TIbor.

„A világűr felé tartva magammal viszek egy kis darabot is otthonról" - mondta Kapu Tibor az Instagramra feltöltött videóban. Egy olyan különleges csokit vitt magával a misszójára, amit úgy fejlesztettek, hogy az űrállomás különleges körülményeit is kibírja. „Ez a kis finomság nemcsak egy íz otthonról, egyszerre jelképezi a hagyományokat, és az innovációt is. Ezt a csokit most nemcsak magam miatt, hanem miattatok is viszem, hiszem, hogy bármi lehetséges, hogyha merünk nagyot álmodni, az űr az távoli, de az otthon az végig itt lesz a szívemben" - mondta.